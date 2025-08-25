快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

卓揆本周完成內閣改組 勞團：洪申翰可能更適合在環保圈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院長卓榮泰今在立法院會指出，正式的內閣人事調整從昨天才開始，今日不會有確定人選，但承諾本周內會完成新的內閣人事調整名單。邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今在立法院會指出，正式的內閣人事調整從昨天才開始，今日不會有確定人選，但承諾本周內會完成新的內閣人事調整名單。邱德祥／攝影

大罷免與公投結束後，各界關注內閣改組進度，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。勞工團體表示，臨時走馬上任的勞動部洪申翰在各項勞工議題上的表態相當消極，假如本次內閣改組留任，應該成為更積極表態的部長。但也有勞團指出，環保圈對洪申翰才是適得其所。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，洪申翰當初接任勞動部長是來拆兩顆彈，一是勞動部勞發署前北分署長謝宜容職場霸凌，以及勞動部前部長許銘春濫用就業安定基金。就拆彈來說，應該要解決的是職場結構性問題，畢竟上樑不正下樑才會歪，目前洪申翰還是沒有解決這樣的問題；就安基金部分，目前沒有看到檢調有相關起訴，也只是在甩鍋司法而已。

賀光卍指出，洪申翰在各單位其實跑得非常勤勞，也因為他有社運背景，工運關係上是他的基本功，但就執政部分來看，施政上並沒有亮點。未來內閣改組上，建議洪申翰其實應該要回到熟悉的環保圈守護台灣的環境安全，而不是在勞動主管單位。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，洪申翰目前的表現可以說相當消極，針對國定假日是否增加的議題，他在還沒擔任勞動部長時相當關注，但上任後反而沒有明確表態，立委提出的育嬰假、彈性有薪假等，只要是降低工時的方案，洪申翰都沒有拿出勞動部長的態度與責任。

朱智宇指出，面對工時、勞退、警消殉職未納職安法保障等議題，洪申翰也沒有拿出態度，好像臨時走馬上任被交辦的任務已經完成。對執政黨而言，洪申翰可能是60分的部長，但對工會而言就不是個積極的部長，這次內閣改組後如果還留任，鼓勵洪申翰不要只做60分部長，而是應該積極對民生議題表態。

內閣 洪申翰 勞動部

延伸閱讀

經典賽集訓時程出爐 卻靠舊協約保障？陳菁徽要勞動部積極協助中華隊

就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

影／藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：已啟動檢討

726大罷免前稱80歲免評審查過水 立委今轟洪申翰公然說謊造謠

相關新聞

傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求

行政院啟動內閣改組，傳行政院長卓榮泰示意衛福部長邱泰源遞交辭職信，但遭拒絕。行政院澄清，從未做此要求，部分部會首長若有個...

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

大罷免與公投甫結束，內閣改組進度備受關注，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。環境部長彭啓明今被問到去留...

衛福部長邱泰源不願提請辭信力求留任 黃金舜直指三點不適任

「自由時報」今天報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延...

卓揆本周完成內閣改組 勞團：洪申翰可能更適合在環保圈

大罷免與公投結束後，各界關注內閣改組進度，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。勞工團體表示，臨時走馬上任...

影／吳思瑤請辭幹事長 做到八月底

大罷免失敗後，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天...

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

大罷免終於落幕，行政院宣布本周啟動內閣改組。民進黨團幹長吳思瑤今天上午受訪表示，她鼓勵行政院長卓榮泰大破大立，進行內閣改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。