卓揆本周完成內閣改組 勞團：洪申翰可能更適合在環保圈

大罷免與公投結束後，各界關注內閣改組進度，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。勞工團體表示，臨時走馬上任的勞動部長洪申翰在各項勞工議題上的表態相當消極，假如本次內閣改組留任，應該成為更積極表態的部長。但也有勞團指出，環保圈對洪申翰才是適得其所。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，洪申翰當初接任勞動部長是來拆兩顆彈，一是勞動部勞發署前北分署長謝宜容職場霸凌，以及勞動部前部長許銘春濫用就業安定基金。就拆彈來說，應該要解決的是職場結構性問題，畢竟上樑不正下樑才會歪，目前洪申翰還是沒有解決這樣的問題；就安基金部分，目前沒有看到檢調有相關起訴，也只是在甩鍋司法而已。

賀光卍指出，洪申翰在各單位其實跑得非常勤勞，也因為他有社運背景，工運關係上是他的基本功，但就執政部分來看，施政上並沒有亮點。未來內閣改組上，建議洪申翰其實應該要回到熟悉的環保圈守護台灣的環境安全，而不是在勞動主管單位。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，洪申翰目前的表現可以說相當消極，針對國定假日是否增加的議題，他在還沒擔任勞動部長時相當關注，但上任後反而沒有明確表態，立委提出的育嬰假、彈性有薪假等，只要是降低工時的方案，洪申翰都沒有拿出勞動部長的態度與責任。

朱智宇指出，面對工時、勞退、警消殉職未納職安法保障等議題，洪申翰也沒有拿出態度，好像臨時走馬上任被交辦的任務已經完成。對執政黨而言，洪申翰可能是60分的部長，但對工會而言就不是個積極的部長，這次內閣改組後如果還留任，鼓勵洪申翰不要只做60分部長，而是應該積極對民生議題表態。

