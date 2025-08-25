影／吳思瑤請辭幹事長 做到八月底

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天打很多通電話給她，但她不敢接，強調會做到8月底，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」。記者邱德祥／攝影
大罷免失敗後，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天打很多通電話給她，但她不敢接，強調會做到8月底，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」。

吳思瑤今天上午在議場前受訪表示，剛剛質詢完接到柯建銘電話，昨天柯總召也打很多通，但她不敢接，而剛剛柯總召打來則是交代今天還有修憲委員會、黨團其他會議，吳思瑤強調「反正我會到8月底」，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」。

吳思瑤指出，依照黨團內規，幹事長、書記長等職位都是以每會期為單位，所以每個會期末要重組戰力，這都是再正常不過的事。而她個人也刷新民進黨團紀錄，連續三個會期擔任幹事長，她認為行政、立法一體，當行政團隊積極進行人事改組，黨務部門也補強戰力，民進黨51戰隊有非常多優秀同仁們，大家也應當有機會參與黨團幹部歷練。

被問到是否接受柯建銘慰留？陳培瑜表示，有接到柯建銘電話，但她跟柯建銘說，過去擔任民進黨團書記長要2屆以上立委比較有機會，她這會期擔任幹部算是破例，她努力學習跟上書記長工作，儘管很多會議無法第一時間表現太好，但相信黨團重組後，可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務，擔任書記長「應該有人比我更適合」。

吳思瑤（右）今天上午受訪表示，柯總召昨天打很多通電話給她，但她不敢接，強調會做到8月底，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，「所以不怕找不到人」，左為黨團書記長陳培瑜。記者邱德祥／攝影
