政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
大罷免終於落幕，行政院宣布本周啟動內閣改組。民進黨團幹長吳思瑤今天上午受訪表示，她鼓勵行政院長卓榮泰大破大立，進行內閣改組；而未來民進黨團也要「轉守為攻」，即使面對在野黨不可行議案，也要提出對案，拿回議題設定主導權，甚至黨團也要更主動。

政院啟動內閣改組，傳出衛福部長邱泰源拒絕發出請辭信，內閣改組進度因而遭拖延。對此，吳思瑤表示，這應該由行政院來回答，她不清楚衛福部是否有人事異動，但如同她在質詢台所說的，她鼓勵卓榮泰大破大立，進行內閣改組，給社會一新的氣象。

對於民進黨團策略是否要調整？吳思瑤表示，過去一年多，民進黨團只是防禦，未來應該要「轉守為攻」，即便是在野黨不可行議案，也要提出對案讓社會來判斷。行政部門也要催生出更好的議案，拿回議題設定權力，這不只是行政部門責任，行政立法一體，黨團也要主動。。

媒體追問大罷免是成功的嗎？吳思瑤說，罷免是由民間發起，不是任何政黨可以阻撓的，跟國民黨發起的惡罷不一樣，國民黨是黨從上到下推動、抄襲名冊。大罷免則是公民社會珍貴的一頁，是可歌可泣的歷史，是台灣為民主奮鬥的經驗。

內閣 大罷免 民進黨

