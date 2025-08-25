內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

大罷免與公投甫結束，內閣改組進度備受關注，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。環境部長彭啓明今被問到去留，僅表示「上頭還有交辦自己很多工作。」

核三重啟公投與7名藍委罷免案日前完成開票，除核三重啟公投未通過外，726與823罷免立委的投票，未有任何一位藍委被成功罷免。總統賴清德指示，內閣將啟動必要的人事改組，以回應人民的期待。行政院長卓榮泰今在立法院會指出，正式的內閣人事調整從昨天才開始，今日不會有確定人選，但承諾本周內會完成新的內閣人事調整名單。

然而上周農業部林業及自然保育署的記者會中，立委莊瑞雄致詞時脫口，由於郭智輝和彭啓明未出席，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，被解讀莊是暗示郭、彭兩人將會在本次人事調整被撤換。

彭啓明今於「2025年亞太環境教育國際工作坊」會中受訪表示，自己的去留會由府院來做決定，卓榮泰與總統並未就留任與否找自己討論，災後復原仍是近期的工作重點，「上頭還是有交辦自己很多的工作」。從彭啓明的回答來看，留任機會相當高。

另昨「關鍵評論網」臉書文章寫到，甫請辭獲准的經濟部長郭智輝政績很好，但卻被打成十惡不赦，該篇文章有許多留言與按讚，其中彭啓明也在該文章點讚，外界好奇彭啓明的點讚是「認同」還是單純的「已讀」。

彭啓明對此表示，其實郭智輝非常努力，各界對他也有不同評價，任何部會的政績如果有可以參考的都會去看，但相信只要有做一點事情，而這些事情也帶來改變，大家應該都會正面肯定。

商品推薦