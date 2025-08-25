快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明今被問到內閣改組時表示，關於自己的去留，府院會做最後決定。記者李柏澔／攝影
彭啓明今被問到內閣改組時表示，關於自己的去留，府院會做最後決定。記者李柏澔／攝影

大罷免與公投甫結束，內閣改組進度備受關注，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。環境部長彭啓明今被問到去留，僅表示「上頭還有交辦自己很多工作。」

核三重啟公投與7名藍委罷免案日前完成開票，除核三重啟公投未通過外，726與823罷免立委的投票，未有任何一位藍委被成功罷免。總統賴清德指示，內閣將啟動必要的人事改組，以回應人民的期待。行政院長卓榮泰今在立法院會指出，正式的內閣人事調整從昨天才開始，今日不會有確定人選，但承諾本周內會完成新的內閣人事調整名單。

然而上周農業部林業及自然保育署的記者會中，立委莊瑞雄致詞時脫口，由於郭智輝和彭啓明未出席，唯一出席的農業部長陳駿季確定留任，被解讀莊是暗示郭、彭兩人將會在本次人事調整被撤換。

彭啓明今於「2025年亞太環境教育國際工作坊」會中受訪表示，自己的去留會由府院來做決定，卓榮泰與總統並未就留任與否找自己討論，災後復原仍是近期的工作重點，「上頭還是有交辦自己很多的工作」。從彭啓明的回答來看，留任機會相當高。

另昨「關鍵評論網」臉書文章寫到，甫請辭獲准的經濟部長郭智輝政績很好，但卻被打成十惡不赦，該篇文章有許多留言與按讚，其中彭啓明也在該文章點讚，外界好奇彭啓明的點讚是「認同」還是單純的「已讀」。

彭啓明對此表示，其實郭智輝非常努力，各界對他也有不同評價，任何部會的政績如果有可以參考的都會去看，但相信只要有做一點事情，而這些事情也帶來改變，大家應該都會正面肯定。

內閣 彭啓明 大罷免

延伸閱讀

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

823後內閣改組聲浪高漲 彭啟明面對去留問題這樣回

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

相關新聞

邱泰源拒辭？卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本周會完成

大罷免失敗後，行政院本周啟動內閣人事調整，傳出衛福部長邱泰源拒辭，進度因此受阻。行政院長卓榮泰表示，正式的內閣人事調整是...

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

「自由時報」今報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。...

影／衛福部長邱泰源積極表達留任？ 呂建德：部長努力大家有目共睹

「自由時報」今天報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延...

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

大罷免與公投甫結束，內閣改組進度備受關注，行政院長卓榮泰今表示，本周內會完成內閣人事調整名單。環境部長彭啓明今被問到去留...

「不辭職的邱泰源」成媒體熱搜 醫：邱奉獻良多 放消息的人太可恥

「不辭職的邱泰源」成媒體熱搜，衛福部長邱泰源是否留任討論度高。對於有媒體影射指出，邱泰源拒絕提出辭呈。台北市醫師公會理事...

行政院本周啟動內閣改組 莊翠雲、彭金隆、劉鏡清留任

行政院本周啟動內閣改組，最快今（25）日公布。財經部會方面，據了解，除經濟部長將由行政院秘書長龔明鑫接任外，財政部長莊翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。