「不辭職的邱泰源」成媒體熱搜 醫：邱奉獻良多 放消息的人太可恥

「不辭職的邱泰源」成媒體熱搜，衛福部長邱泰源是否留任討論度高。對於有媒體影射指出，邱泰源拒絕提出辭呈。台北市醫師公會理事長洪德仁說，這「絕對不是部長（邱泰源）的性格」，他認為，邱泰源一定配合長官安排，「這種對個人的誣蔑，真的太可恥」。

洪德仁也說，邱泰源對醫療、健保、公共衛生改革等政策，健康台灣推動，配合賴清德總統和行政院長卓榮泰，奉獻良多，應該值得肯定。

726大罷免後，內閣改組聲浪不斷，邱泰源因面對醫護人員流失、急診壅塞，甚至是日前有感而發，感慨自己做愈多，被罵得愈多，「利也沒有，名也很慘」，屢遭外界屢點名應該下台。有媒體今天報導，內閣改組延後公布，據了解，原因是衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。

據了解，政府高層近期諮詢許多醫界人士，對於接任衛福部長的想法及意願，雖然部分人士對於現在醫療環境、健保等所面臨的挑戰如此複雜，仍有許多疑慮，但也有人想要爭取，一時之間，還難以決定，且邱泰源確實積極想要留任，造成目前人事案卡關。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，衛福部長人選尚未確定，不論是現任部長留任，或新部長接任，接下來都須面對三大問題，包括藥品關稅、健保費率及醫療環境。

洪子仁說，藥品關稅部分，應注意關稅是否影響藥品價格，衛福部需確保國人用藥不會短缺、中斷，特別是癌症病友及罕病患者；其次，隨著醫療成本增加，政府應思考應是否應增加健保費率，增加健保保費收入，雖然今年政府針對健保挹注712億元，但每年都能如此挹注嗎？是否應思考長期的規畫，藉由提高健保費率、調整補充保費挹注健保。

最後，醫療環境更要持續改善，以留住醫護人員，避免急診壅塞，如衛福部健保署日前提出的假日急症中心、在宅急症醫療等都需持續革新，確保民眾就醫權益，衛福部長職位的挑戰實屬艱鉅。

但若政府高層最後決定撤換衛福部長，目前台北榮總院長陳威明、台中榮總名譽院長陳適安等人都被外界點名，而成大醫學院院長沈延盛仍是呼聲最高的人選。

