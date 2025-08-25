內閣人事 卓榮泰：做全面性調整因應國人期待

行政院長卓榮泰今天到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，會前受訪對內閣人事問題進行說明。針對是否會留任以及人事改組，卓榮泰表示全體的國人同胞也都非常關心目前整個政府的運作，其實過去將近一個月以來，有跟總統有多次的討論跟交換意見，也有提出自己的想法，共同覺得未來在國家的財政結構跟體質上，所有施政的優先順序，與兩院的互動的模式上都必須要做調整。而更重要的是，內閣人事應該要有一個相當全盤性的重新思考，其實自己也一直希望請總統能夠做更大的空間來做全盤性的考量，總統希望在這個時候要穩定局勢，國家還是要繼續往前走，所以繼續指派自己能夠完成這樣的未來的工作。

卓榮泰表示，在這樣的時間底下，所有正式的內閣人事的調整，都是從昨天才開始的，前面都是在做一些預備的工作而已，所以不可能今天有確定的人選，不過這個禮拜內，一定會完成新的內閣人事、重要的內閣人事的調整名單，希望這是一個全新的，對某些部會來講，能夠注入新血。當然，目前所知幾位已經向行政院提出辭意、辭呈的幾位首長確定離開之外，另外還有數位，還在做思考跟徵詢當中。

卓榮泰說，這一兩天因為立法院的行程，會利用空餘的時間，乃至於在接下去禮拜三的時間，希望能夠在本週稍晚能夠向國人提出一個報告。那麼也希望這個新的內閣的組成，能夠得到國人及國會的支持，大家用一個全新的角度來看，經過這樣的調整之後，未來還有整個兩院互動模式跟施政優先順序的調整之後，讓國家能夠更順暢地走上每一條路。所以這個是總統繼他兼主席在黨的改組之後，行政院的改組，也希望所有組成行政團隊每一個單位組成的結構，都必須要做全面性的調整，才能因應國人對我們的期待。

