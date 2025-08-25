影／衛福部長邱泰源積極表達留任？ 呂建德：部長努力大家有目共睹

「自由時報」今天報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。衛福部政次呂建德表示，「部長（邱泰源）的努力，大家有目共睹」，執政團隊會做最好的安排。

衛福部政次呂建德今參與「2025行政院生技產業策略資議委員會議」，被媒體詢問，部長（邱泰源）是否積極表達留任意願？他說，許多醫界先進前輩也都支持部長。

對於，是否做好接棒的準備？呂建德說，他第一時間已經對外回應「這都是傳言，不是事實」，政務官就是全新推動健康台灣及福國利民的政策，最為重要，很多政務官跟著賴清德總統來是要「做大事，不是做大官的」。

823罷免投票後，內閣改組原預計今公布。但就「自由時報」報導，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。黨政人士證實，今天不會公布內閣人事，但他強調，「整體性的作業都還在進行中，不是因為特定一個人」。

商品推薦