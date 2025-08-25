卓榮泰：內閣人事調整昨天才開始 本週完成

外界關注內閣改組進度，行政院長卓榮泰今天表示，會做全盤性重新思考，正式的內閣人事調整都是從昨天才開始，今天不可能有確定人選，但在本週內，他一定會完成內閣人事調整名單，希望得到民眾與國會支持。

核三重啟公投與7位藍委罷免案23日投開票後，總統賴清德說，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「4項調整」，調整隊形、調整施政順序、調整行政立法互動、調整國家財政體質；內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，被問到內閣改組進度等議題時表示，過去將近一個月來，他跟賴總統有多次的討論與交換意見，他們共同覺得，未來國家在財政結構跟體質上以及施政順序上、兩院（行政院、立法院）互動模式上，都必須要做調整。

卓榮泰指出，內閣人事部分，應該要有全盤性重新思考，他也一直希望賴總統能夠做更大空間的全盤性考量，而賴總統希望此時要穩定局勢，國家還是要繼續往前走。

卓榮泰說，所有正式的內閣人事調整，都是從昨天才開始，前面那些都是在做預備工作而已，因此他不可能今天有確定的人選，不過在本週內，一定會完成新的內閣人事、重要的內閣人事調整名單。

卓榮泰說，就目前所知，已經向行政院提出辭呈、辭意的幾位部會首長確定離開之外，另外還有數位（部會首長），行政院還在做思考及徵詢，希望這是全新的內閣，對某些部會來說，能夠注入新血。

卓榮泰表示，這幾天因為在立法院有行程，他會利用空餘時間，希望在本週的稍晚能向民眾提出報告，也希望新內閣的組成，能夠得到民眾及國會的支持。

卓榮泰說，期盼各界以全新的角度來看待，歷經這樣的調整，以及未來兩院互動模式跟施政優先順率的調整後，讓國家能更順暢地走每一條路，行政團隊要做全面性的調整，才能因應民眾期待。

商品推薦