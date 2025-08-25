邱泰源拒辭？卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本周會完成

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰。資料照，記者林伯東／攝影
大罷免失敗後，行政院本周啟動內閣人事調整，傳出衛福部長邱泰源拒辭，進度因此受阻。行政院長卓榮泰表示，正式的內閣人事調整是從昨天才開始，今天不可能有確定人選，但本周將完成重要人事調整名單，為部會注入新血，目前還有數位在思考、徵詢中。

被點名拒辭的邱泰源今早赴立法院備詢前被媒體詢問，覺得自己還會續任嗎？邱未多答，僅說「謝謝大家關心」；此外，另傳出國發會主委劉鏡清、負責行政立法互動的行政院政務副祕書長王貴蓮也可能去職。

卓榮泰上午赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」前接受媒體聯訪，被問到內閣人事調整進度時，他說，過去一個月以來，他跟總統多次交換意見，兩人共同覺得未來需要調整國家財政結構、施政優先順序、行政立法兩院互動模式，內閣人事也要重新思考。

卓榮泰指出，其實希望總統有更大空間做全盤性考量，但總統認為此時穩定局勢，國家還是要繼續往前走，所以繼續指派他完成未來的工作，在這樣的時間下，所有正式的內閣人事調整，都是從昨天才開始，前面都在做預備工作，「所以不可能今天有確定人選」。

卓榮泰表示，這個禮拜內，他一定會完成重要內閣人事調整名單，希望這是全新且對某些部會注入新血，目前已向行政院提出辭呈的幾位首長確定離開，還有數位還在思考徵詢中，這一兩天又因立法院行程，他會利用空餘時間或星期三，希望能在本周稍晚向國人報告，盼新內閣組成能得到國人及國會支持。

他說，希望藉由全盤性調整，讓國家能更順暢地走上每一條路，這個是總統兼黨主席在黨的改組之後，也希望全面性調整行政團隊的每個單位結構，才能因應國人期待。

