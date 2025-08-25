內閣改組在即 卓榮泰：本周完成新名單

823公投與大罷免落幕後，外界關注，執政團隊何時進行內閣改組。行政院長卓榮泰25日上午受訪時表示，正式的內閣人事調整，是從昨天才開始，所以不可能今天有確定的人選，不過這個禮拜內，他一定會完成新的內閣人事調整名單。

卓榮泰今赴立法院進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

被問及內閣改組，卓榮泰表示，謝謝大家關心。他認為全體國人、同胞也都非常關心目前整個政府的運作。其實，過去將近一個月以來，他跟賴清德總統有多次的討論跟交換意見，他也多次提出想法。

卓榮泰說，他和賴總統共同覺得，未來在國家財政結構跟體制、所有施政優先順序上，也在兩院的互動的模式上，都必須要做調整。而更重要的是，內閣人事應該要有一個相當全盤性的重新思考。

卓榮泰直言，他一直希望賴總統有更大的空間，來做全盤性的考量。賴總統也希望在這個時候要穩定局勢，國家還是要繼續往前走，所以繼續指派能夠完成未來的工作者。

他坦言，所有正式的內閣人事調整，都是從昨天才開始，前面是在做一些預備的工作而已。所以他不可能今天有確定的人選，不過這個禮拜內，他一定會完成新的內閣人事，重要的內閣人事的調整名單。

卓榮泰說，希望這是一個全新的，對某些部會來講，能夠注入新血。當然，目前所知，幾位首長已經向行政院提出辭呈、確定離開，另外還有幾位部長，還在做思考跟徵詢當中。

他表示，這一兩天，又因為立法院的行程，他都會利用空餘的時間，乃至於再接下去禮拜三的時間，希望在本周、稍晚能向國人提出報告。也希望新的內閣組成，能夠得到國人及國會的支持，大家用一個全新的角度來看他們。

卓榮泰表示，經過這樣的調整之後，未來還有整個兩院互動模式、施政優先順序的調整之後，盼讓國家更順暢地走上每一條路。

卓榮泰指出，這是賴總統兼主席，近期在黨的改組之後，下一步所進行的行政院改組。希望所有組成行政團隊的每一個單位組成的結構，都必須要做全面性的調整，才能因應國人對他們的期待。

