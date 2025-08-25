聽新聞
內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？
「自由時報」今報導，內閣改組延後公布，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。名嘴周玉蔻今天於臉書表示，邱泰源拒絕發出辭職信，這是什麼概念啊？「邱泰源要造反嗎？」
823罷免投票後，內閣改組原預計今公布。但就「自由時報」報導，據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。黨政人士證實，今天不會公布內閣人事，但他強調，「整體性的作業都還在進行中，不是因為特定一個人」。
其實，邱泰源日前在公開活動時，罕見有感而發，感慨自己做愈多，被罵得愈多，「利也沒有，名也很慘」。周玉蔻上周內已針對此事，指出邱泰源是吃了誠實豆沙包，但「利沒有、名很慘」竟出自一位擔任過民進黨不分區立委、全國醫師公會全聯會理事長的肺腑之言，邱泰源個人平庸、俗不可耐也就罷了，偏偏現在還扛了個閣員的頭銜。
周玉蔻今更表示，如果報導屬實，邱泰源拒絕發出辭職信，「真是斯文掃地！太不堪了」。
