內閣人事改組 傳邱泰源下一個走人

聯合報／ 記者黃婉婷邱琮皓賴昭穎／台北報導

大罷免失敗，行政院長卓榮泰留任，行政院預告本周啟動人事改組，讓施政更有感，相關人事異動最快今天就有進度。綠營內盤點，屢被點名的衛福部邱泰源將是下一個調整對象，也傳出次長呂建德將代理，等待醫界大老點頭接任。

財經部會方面，據了解，除經濟部長將由行政院秘書長龔明鑫接任外，財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清都將留任。

內閣改組人事陸續曝光，目前已確定的人選中，包括現任總統府副秘書長張惇涵可望接任行政院秘書長，而現任行政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部。

任內爆發台師大抽血案、霸凌爭議的教育部長鄭英耀，近日被黨內點名應「知所進退」，但據傳，經過賴總統親自去電懇談，鄭已打消辭意確定留任。

據了解，黨內認為，邱泰源對政策掌握度不夠，對於急診壅塞、醫護人力流失、三班護病比卡關這些老議題毫無辦法，理應是下一個要走人的閣員。

綠營盛傳，賴卓在衛福部長人事上屬意甫卸下成功大學醫學院長一職的胰臟癌權威醫師沈延盛，儘管沈否認，但醫界多認為機率頗高，近日更傳出先由次長呂建德先代理，不過並未獲得證實。

至於後續人事宣布時間，最快今天就有進度，但因立法院今明兩天邀卓揆專案報告，政院是否選擇周三，完整對外說明人事異動，也是可能選項。

