行政院本周啟動內閣改組 莊翠雲、彭金隆、劉鏡清留任

行政院本周啟動內閣改組，最快今（25）日公布。財經部會方面，據了解，除經濟部長將由行政院秘書長龔明鑫接任外，財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清都將留任，繼續落實賴清德總統「經濟優先」政策。

行政院長卓榮泰今日將赴立法院專案報告台美關稅議題，外界也將關注內閣改組。據了解，早在726首波罷免投票，執政黨聲勢遭到重挫後，內閣局部改組就已啟動，陸續傳出龔明鑫接任經濟部長、總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長等人事。知情人士表示，為落實拚經濟，財經部會首長是首輪敲定的名單。

知情人士透露，已初步徵詢過部會首長留任意願，並整體評估，主要考量首長必須進退得體、同時能穩健推動重要財經政策。

莊翠雲在財政部政策上有為有守，近年來減稅政策有感是政府重要政績之一，而在台美談判關頭，財政部立即祭出事前、事中、事後三道防線把關，亦獲肯定；彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心，已有初步成果，高層倚重他繼續推動相關政策，也可望留任。

劉鏡清一手擘劃區域旗艦計畫、AI新十大建設等重要政策，來自業界的他熟悉產業脈動，與業界溝通迅速且確實，將繼續為賴政府規劃中長期財經藍圖。

另外針對關稅談判，行政院昨日出爐的書面報告指出，我方後續談判目標是爭取更好、更合理的對等關稅稅率，並與232條款一併協商，同時爭取關稅不疊加。

報告指出，台美雙方盼能增進自美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品；投資美國部分，報告並未揭露具體金額，但強調台美產業互補，擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展。

