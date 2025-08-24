賴總統談話將內閣改組 張麗善：民意為重切勿換湯不換藥

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對總統內閣改組的談話，張麗善樂觀其成，但籲以民意為重，切勿酬庸過度政治，否則換湯不換藥。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德823選後向國人發表談話，回應人民期待將推動「四個調整」，包括內閣改組。對此，雲林縣長張麗善今天受訪表示，改組樂觀其成，但期能以民意為考量，否則太多的政治酬庸，到頭來「換湯不換藥」，改組意義盡失。

張麗善表示，從726到823的投票，已清楚展現民心所向，多數人認為維護台灣民主機制，還是要維持在野的監督機制，尤其這段期間行政院不尊重三讀通過的法定議案，屢屢透過覆議、釋憲來拖延，實非全民之福。

對於內閣改組，張麗善樂觀其成，但希望賴總統改組，要以民意為依歸，以民生經濟、全民利益為第一考量，且未來的新閣團隊，要跟總統的心力相通，能深入地去探討、理解民意，切勿再以政治酬庸為考量，否則也是「換湯不換藥」，改組就沒太大意義了。

內閣 機制 張麗善

