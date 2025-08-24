郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

內閣改組預計下周一啟動，包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男已確定請辭走人，綠營人士指出，近年來政策討論淪為口水戰，官員與專家即使有專業意見，也可能因一句話被斷章取義，遭到網路公審，其中絕大多數的火力都集中在形象鮮明、風格獨特的郭智輝身上，此情況恐造成未來沒業界專才敢入閣。

綠營人士舉例，台北市議員侯漢廷緊咬經濟部長郭智輝「關稅日三小時快樂宴」事件，即便郭智輝說明，甚至提出部內監視畫面，也提告自清，侯漢廷仍未出聲；直至北榮院長出面還原當天場景，才逼得侯拍攝影片、鞠躬道歉，承認查核不嚴，願負全權責任。

綠營人士指出，侯漢廷爆料之初，各方便見獵心喜，恣意渲染當下情境，當事人的澄清聲明，則僅以不成比例的篇幅呈現；這樣的案例不止一樁，以至於「郭智輝又失言了」成為輿論不假思索便成為先入為主的定見。

綠營人士表示，與「快樂宴」幾乎同時熱炒的議題還有「操縱匯率」爭議。郭智輝在立院答詢時僅是轉述產業界對「匯率能否回穩」的期待，並強調不能操縱匯率；結果卻被導向「要央行控制匯率」，甚至指控政府干預市場。

該人士說，郭智輝下台當然有執政團隊綜合考量，郭本人行事風格與一般政務官有別，多少也影響了執政高層換人決定；但重點是，政府未來在財經領域勢，必還會有向業界尋覓人才需求，從郭智輝短短入閣一年多來的案例，傳遞出了什麼樣的訊息給產業界專業人才，值得政府深思。

