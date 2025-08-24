卓揆多次請辭 賴總統：盼他堅守崗位

兩波大罷免結果卅二比○，賴清德總統昨晚親上火線舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。賴總統說，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；行政院長卓榮泰在七二六罷免投票後，已多次向他請辭，但他希望卓揆繼續堅守崗位、承擔重任。

七二六罷免結果出爐，賴總統透過臉書表示「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，隔周賴總統在民進黨中常會向公民團體與支持者致歉，但強調八二三罷免「繼續與公民同行」。

昨天第二波罷免與核三重啟公投底定，賴總統並未道歉但強調尊重結果。

賴總統表示，台灣人民透過罷免和公投，再次展現了民主的力量，不同的聲音都能被聽見；這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。身為總統，他一定會誠心傾聽，銘記在心，也希望無論在朝、在野，都可以聽到人民的期待。

賴總統表示，台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建也還在進行，今年有追加預算、特別預算，也有明年度的中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動，他希望卓揆續任，一起守住國家的關鍵任務。

賴總統預告，執政團隊會做出調整，包括啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

賴總統說，執政團隊也將調整行政、立法之間互動，堅定守護國家利益，但是同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。另外，調整國家財政體質，期盼朝野能夠進一步共尋健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會實質深自檢討，也會做必要調整改變，特別是為了因應國內外挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意，更有能力解決問題，至於包括國安人事的調整，適當時間會跟大家說明。

