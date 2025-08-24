聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆多次請辭 賴總統：盼他堅守崗位

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導

兩波大罷免結果卅二比○，賴清德總統昨晚親上火線舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。賴總統說，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；行政院長卓榮泰在七二六罷免投票後，已多次向他請辭，但他希望卓揆繼續堅守崗位、承擔重任。

七二六罷免結果出爐，賴總統透過臉書表示「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，隔周賴總統在民進黨中常會向公民團體與支持者致歉，但強調八二三罷免「繼續與公民同行」。

昨天第二波罷免與核三重啟公投底定，賴總統並未道歉但強調尊重結果。

賴總統表示，台灣人民透過罷免和公投，再次展現了民主的力量，不同的聲音都能被聽見；這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。身為總統，他一定會誠心傾聽，銘記在心，也希望無論在朝、在野，都可以聽到人民的期待。

賴總統表示，台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建也還在進行，今年有追加預算、特別預算，也有明年度的中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動，他希望卓揆續任，一起守住國家的關鍵任務。

賴總統預告，執政團隊會做出調整，包括啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

賴總統說，執政團隊也將調整行政、立法之間互動，堅定守護國家利益，但是同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。另外，調整國家財政體質，期盼朝野能夠進一步共尋健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會實質深自檢討，也會做必要調整改變，特別是為了因應國內外挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意，更有能力解決問題，至於包括國安人事的調整，適當時間會跟大家說明。

罷免 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

罷免開票結果／張雅屏：藍白應訴求「停止政治羈押」朝野對話基礎

罷免開票結果／罷免重挫綠營士氣 陳致中喊話賴總統「擴大內閣改組」

823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

賴總統回應罷免拋「四大調整」 楊智伃：萊爾校長大廢話大迷路

相關新聞

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

兩波大罷免結果32比0完封，民進黨面臨大挫敗，多位閣員昨已先行宣布請辭，內閣人事調整箭在弦上，賴清德總統今晚舉行記者會表...

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

內閣改組預計下周一啟動，包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男已確定請辭走人，綠營人士指出，近年來政策討論淪為口水戰，官員與...

卓揆多次請辭 賴總統：盼他堅守崗位

兩波大罷免結果卅二比○，賴清德總統昨晚親上火線舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。賴總統說，為...

若賴總統核心理念不變 學者：閣員換誰都差不多

罷免結束後賴政府內閣改組，國安、外交、兩岸團隊如何因應接下來的四中全會和「川習會」等國際變局受關注，國安會傳出部分異動，...

內閣新人事 最快明天公布

賴清德總統昨證實，行政院長卓榮泰多次向他請辭，但請卓揆留任，啟動內閣人事改組。據了解，行政院最快明天就會公布內閣團隊新人...

新聞眼／傲慢執政失民心 黨內盼有感改組

兩波大罷免全軍覆沒，民意兩度展現強大力量，否決罷免在野黨立委，重創賴總統政治威望，賴卓體制更是搖搖欲墜，就連民進黨內也殷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。