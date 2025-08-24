若賴總統核心理念不變 學者：閣員換誰都差不多

罷免結束後賴政府內閣改組，國安、外交、兩岸團隊如何因應接下來的四中全會和「川習會」等國際變局受關注，國安會傳出部分異動，但陸委會、海基會暫「按兵不動」。學者認為，若賴清德總統核心理念不變，繼續抗中保台，相關部會頂多往「人和」方向走，因為「換誰都差不多」。

此外，國會「朝小野大」生態未變，朝野對峙、憲政僵局依舊。學者認為，要解這等僵局，唯有執政黨自己先願意和解；另有學者具體建議，立法院各黨團重選黨團幹部，讓溫和立委來重建和諧的協商氛圍。

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正直言，國安看「領導」，團隊靠「人和」，否則政策不會調整，效果事倍功半。

黃介正分析，大陸月底在天津舉辦上合組織峰會，接著九三閱兵，召開四中全會，還有東協峰會、亞太經合會（APEC）峰會陸續登場，「川習會」亦可能上演，若賴政府對外政策有重大改變，最可能是受美中關係變化牽動，待後續觀察。

同樣曾任陸委會副主委的文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民認為，現階段人事調整應是局部性的，以卸責為主，國安外交兩岸團隊牽涉賴核心意識形態理念，大變動可能性相對小，除對情勢評估有重大調整。

