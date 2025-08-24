內閣新人事 最快明天公布

賴清德總統昨證實，行政院長卓榮泰多次向他請辭，但請卓揆留任，啟動內閣人事改組。據了解，行政院最快明天就會公布內閣團隊新人事，屢被點名的衛福部長邱泰源，綠營內部認為「請辭機率高」，接任人選可能是賴總統熟識的醫界大老，但邱泰源去留與相關人事安排，仍待府院最後拍板。

邱泰源昨未出席公開活動，媒體嘗試與他聯繫，也統統吃了閉門羹。據悉，邱泰源仍積極爭取留任衛福部長一職，但賴清德屬意由甫卸下成功大學醫學院長一職的胰臟癌權威醫師沈延盛接任。沈延盛先前雖否認被徵詢，但醫藥界都已認定，他是下一任衛福部長人選，只欠在對的時機接任。

行政院發言人李慧芝昨晚說，卓揆表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在本周啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

卓榮泰昨日投票後受訪表示，上個月底，他曾和賴總統談過，必須給國人更快、更大的行政團隊改革，當時他就講過，把總預算依照程序辦好、把八二三全國性公投辦好，都是重大的工程，如今完成，應該讓總統有更大的空間，去通盤考量整個未來內閣團隊和人事的布局。卓榮泰強調，近期以來國人對政府有各種期待，他們都聽到、看到也會做到了。

民眾黨主席黃國昌說，他在七二六當晚就說過，賴清德政府唯一負責任的作法，就是卓榮泰下台、內閣全面改組。如今反映出來，賴政府還是在小圈圈裡用人，只找聽話的人，完全稱不上有任何新氣象，更不可能帶來任何實質改變，當然也就沒辦法有任何期待。

