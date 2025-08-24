聽新聞
0:00 / 0:00

內閣新人事 最快明天公布

聯合報／ 記者李人岳周佑政蔡晉宇張曼蘋陳雨鑫李青縈／台北報導

賴清德總統昨證實，行政院長卓榮泰多次向他請辭，但請卓揆留任，啟動內閣人事改組。據了解，行政院最快明天就會公布內閣團隊新人事，屢被點名的衛福部邱泰源，綠營內部認為「請辭機率高」，接任人選可能是賴總統熟識的醫界大老，但邱泰源去留與相關人事安排，仍待府院最後拍板。

邱泰源昨未出席公開活動，媒體嘗試與他聯繫，也統統吃了閉門羹。據悉，邱泰源仍積極爭取留任衛福部長一職，但賴清德屬意由甫卸下成功大學醫學院長一職的胰臟癌權威醫師沈延盛接任。沈延盛先前雖否認被徵詢，但醫藥界都已認定，他是下一任衛福部長人選，只欠在對的時機接任。

行政院發言人李慧芝昨晚說，卓揆表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在本周啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

卓榮泰昨日投票後受訪表示，上個月底，他曾和賴總統談過，必須給國人更快、更大的行政團隊改革，當時他就講過，把總預算依照程序辦好、把八二三全國性公投辦好，都是重大的工程，如今完成，應該讓總統有更大的空間，去通盤考量整個未來內閣團隊和人事的布局。卓榮泰強調，近期以來國人對政府有各種期待，他們都聽到、看到也會做到了。

民眾黨主席黃國昌說，他在七二六當晚就說過，賴清德政府唯一負責任的作法，就是卓榮泰下台、內閣全面改組。如今反映出來，賴政府還是在小圈圈裡用人，只找聽話的人，完全稱不上有任何新氣象，更不可能帶來任何實質改變，當然也就沒辦法有任何期待。

團隊 內閣 邱泰源 卓榮泰 衛福部

延伸閱讀

賴總統拋行政立法互動調整 黃國昌狠酸：立院三讀法案被當無物

【即時短評】內閣大出走 卓榮泰已透露不戀棧卻走不了？

影／黃國昌：卓榮泰下台、全面改組才是負責任的做法

一天3閣員請辭 黃國昌：卓榮泰下台是賴政府唯一負責作法

相關新聞

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

兩波大罷免結果32比0完封，民進黨面臨大挫敗，多位閣員昨已先行宣布請辭，內閣人事調整箭在弦上，賴清德總統今晚舉行記者會表...

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

內閣改組預計下周一啟動，包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男已確定請辭走人，綠營人士指出，近年來政策討論淪為口水戰，官員與...

卓揆多次請辭 賴總統：盼他堅守崗位

兩波大罷免結果卅二比○，賴清德總統昨晚親上火線舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。賴總統說，為...

若賴總統核心理念不變 學者：閣員換誰都差不多

罷免結束後賴政府內閣改組，國安、外交、兩岸團隊如何因應接下來的四中全會和「川習會」等國際變局受關注，國安會傳出部分異動，...

內閣新人事 最快明天公布

賴清德總統昨證實，行政院長卓榮泰多次向他請辭，但請卓揆留任，啟動內閣人事改組。據了解，行政院最快明天就會公布內閣團隊新人...

新聞眼／傲慢執政失民心 黨內盼有感改組

兩波大罷免全軍覆沒，民意兩度展現強大力量，否決罷免在野黨立委，重創賴總統政治威望，賴卓體制更是搖搖欲墜，就連民進黨內也殷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。