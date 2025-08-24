聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／傲慢執政失民心 黨內盼有感改組

聯合報／ 本報記者黃婉婷陳洛薇
八二三大罷免，藍營七仙過海，民進黨中央黨部昨晚對於罷免結果並未舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
八二三大罷免，藍營七仙過海，民進黨中央黨部昨晚對於罷免結果並未舉行記者會。記者蘇健忠／攝影

兩波大罷免全軍覆沒，民意兩度展現強大力量，否決罷免在野黨立委，重創賴總統政治威望，賴卓體制更是搖搖欲墜，就連民進黨內也殷盼內閣「有感改組」，賴總統昨宣布卓揆續任，恐難挽民心。

賴卓體制上任後，宣示要組成ＡＩ行動內閣，力拚聽取民意回應、民眾期待，優先解決朝野有共識的議題，並要落實國家希望工程，且要維護治安、食安、道安、公安等。可是這一年三個月以來，不見賴政府把重心放在民生關注的政策，反而處處政治算計，行政立法關係每況愈下，對於立法院通過的法案或預算，政院動輒覆議、釋憲外加暫時處分，已是對抗在野黨的「標配」。

面對朝小野大的局勢，賴政府不願謙卑面對在野監督，不思如何強化溝通、朝野合作，面對在野立委索資不給，迴避國會監督，更惡意將在野立委抹紅為中共同路人，稱藍白砍預算害政府機關連衛生紙都沒錢買，必須發動大罷免在野黨立委，卻拿大筆公帑補助友好的公民團體，連勞工的就安基金都敢挪用，兩次大罷免更動用上億國家第二預備金，拿人民納稅錢去做政治惡鬥剷除異己。

選輸就罷免的大惡罷，人民也絕對不認同，兩波大罷免結果註定失敗，府院黨近期刻意低調，相關人事調整早就在祕密布局中，才有投票前夕的「閣員大逃難」，與其「被調整」，不如自己宣布請辭，已公布的新任政院秘書長張惇涵、過去頻頻失言的經濟部長郭智輝走人，內閣人事調整啟動，看似回應民怨，實則是要清理戰場，為二○二六年的地方選舉布局提前止血。

府院兩巨頭格局不變下，即便局部換將，也只是重新排兵布陣，小圈圈換位置，難有大破大立的新意，賴總統領導風格若不徹底轉變，卓內閣不服膺憲政體制，賴卓體制繼續傲慢執政，流失的民心將如流水，擋也擋不住。

內閣 大罷免 賴政府 朝小野大

延伸閱讀

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

影／屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

相關新聞

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

兩波大罷免結果32比0完封，民進黨面臨大挫敗，多位閣員昨已先行宣布請辭，內閣人事調整箭在弦上，賴清德總統今晚舉行記者會表...

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

內閣改組預計下周一啟動，包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男已確定請辭走人，綠營人士指出，近年來政策討論淪為口水戰，官員與...

卓揆多次請辭 賴總統：盼他堅守崗位

兩波大罷免結果卅二比○，賴清德總統昨晚親上火線舉行記者會表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。賴總統說，為...

若賴總統核心理念不變 學者：閣員換誰都差不多

罷免結束後賴政府內閣改組，國安、外交、兩岸團隊如何因應接下來的四中全會和「川習會」等國際變局受關注，國安會傳出部分異動，...

內閣新人事 最快明天公布

賴清德總統昨證實，行政院長卓榮泰多次向他請辭，但請卓揆留任，啟動內閣人事改組。據了解，行政院最快明天就會公布內閣團隊新人...

新聞眼／傲慢執政失民心 黨內盼有感改組

兩波大罷免全軍覆沒，民意兩度展現強大力量，否決罷免在野黨立委，重創賴總統政治威望，賴卓體制更是搖搖欲墜，就連民進黨內也殷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。