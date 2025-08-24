新聞眼／傲慢執政失民心 黨內盼有感改組

兩波大罷免全軍覆沒，民意兩度展現強大力量，否決罷免在野黨立委，重創賴總統政治威望，賴卓體制更是搖搖欲墜，就連民進黨內也殷盼內閣「有感改組」，賴總統昨宣布卓揆續任，恐難挽民心。

賴卓體制上任後，宣示要組成ＡＩ行動內閣，力拚聽取民意回應、民眾期待，優先解決朝野有共識的議題，並要落實國家希望工程，且要維護治安、食安、道安、公安等。可是這一年三個月以來，不見賴政府把重心放在民生關注的政策，反而處處政治算計，行政立法關係每況愈下，對於立法院通過的法案或預算，政院動輒覆議、釋憲外加暫時處分，已是對抗在野黨的「標配」。

面對朝小野大的局勢，賴政府不願謙卑面對在野監督，不思如何強化溝通、朝野合作，面對在野立委索資不給，迴避國會監督，更惡意將在野立委抹紅為中共同路人，稱藍白砍預算害政府機關連衛生紙都沒錢買，必須發動大罷免在野黨立委，卻拿大筆公帑補助友好的公民團體，連勞工的就安基金都敢挪用，兩次大罷免更動用上億國家第二預備金，拿人民納稅錢去做政治惡鬥剷除異己。

選輸就罷免的大惡罷，人民也絕對不認同，兩波大罷免結果註定失敗，府院黨近期刻意低調，相關人事調整早就在祕密布局中，才有投票前夕的「閣員大逃難」，與其「被調整」，不如自己宣布請辭，已公布的新任政院秘書長張惇涵、過去頻頻失言的經濟部長郭智輝走人，內閣人事調整啟動，看似回應民怨，實則是要清理戰場，為二○二六年的地方選舉布局提前止血。

府院兩巨頭格局不變下，即便局部換將，也只是重新排兵布陣，小圈圈換位置，難有大破大立的新意，賴總統領導風格若不徹底轉變，卓內閣不服膺憲政體制，賴卓體制繼續傲慢執政，流失的民心將如流水，擋也擋不住。

