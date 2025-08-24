觀察站／國安布局 賴政府更大的挑戰

台灣的國際處境，最重要的，就是因應美國的對台政策，八二三之後，距離川習會，時間只剩下兩個月，賴政府的挑戰，要遠比之前的關稅與過境，來得更大、更重要。

川普總統上台對台政策出乎賴政府意料之外，第一任時，從政策到人事，非常抗中親台，但第二任時，內閣中，除了國務卿魯比歐，沒有親台人士，對台政策的邏輯改為以交易為導向，川普還多次點名「台灣偷走美國半導體生意」，並且明示台灣要向美國「買的更多」。

也因為如此，如今台灣與美國的關稅交涉，一味消極挨打，人為刀俎，我為魚肉，對台灣來說，沒有還手之力，只有聽憑美國的凌遲。

對台灣更為重要的，是美國安全承諾；如果說拜登執政期間，漸往「戰略清晰」移動的話，川普迄今不管媒體怎樣套話，都謹守「戰略模糊」的分寸，他甚至說：「台灣離中國只有兩英尺……我們距離那裡有八千英里。如果他們入侵，我們根本無能為力」。

看烏克蘭思台灣處境

看到近日阿拉斯加高峰會後，川普對烏克蘭的態度，更讓台灣朝野憂心，無論是他與副總統范斯所說的「這不是我們的戰爭」，或者是要把防衛烏克蘭的責任丟給歐洲，都讓台灣的二三○○萬人心寒，擔心二個多月後的川習高峰會，類似的情況會重演。

川普總統在阿拉斯加高峰會之前，接受福斯新聞訪問時，提及「中國習主席與台灣也有非常相似的情況」，「他告訴我『只要你是總統，我就絕不會這麼做』。習主席是這樣告訴我的，而我說『我很感謝你這麼說』。但他也說『不過我很有耐心，中國也很有耐心』。」

川普這番話，不僅難以安大家的心，反而更使人不安，台海安危，豈能是兩人私相授受的事？

「美國不派兵」，是拜登與川普，或是民主黨與共和黨，有持續性的，甚至無論是逼台積電赴美設廠，擴大投資，也都是兩黨一致的政策，最近川普政府的「相對關稅」，更讓台灣民眾對美國的不滿到達頂點。

前副總統賀錦麗的國安顧問高登（Philip H.Gordon）日前來台訪問，他廿一日在「外交政策」網頁上發表專文「川普也許會出賣台灣」中表示，川普迫切希望與習近平舉行高峰會，並達成貿易協議，可能準備出賣台灣來實現這一目標。台北方面擔心，美國可能願意進一步遷就北京—例如，削減對台軍售，或者準備宣布「反對」台灣獨立，而非過去所說的「不支持而已」。台灣的未來面臨被川普政府拋棄的危險。

駐美代表有重要任務

八二三之後，賴清德總統的主要心力放在內政與內閣改組上，但是更迫切的，也許是川習會的相應政策與國安人事改組。

日前傳出駐美代表更動，由國安會副秘書長徐斯儉出任，這應該是府方考慮已久的人選，當然這涉及美方的同意接受，要急也急不得；要知道駐美代表的首要任務，並不是安排賴總統出訪、過境美國，更重要的是了解目前美方對高峰會的腹案，以及北京方面對台灣問題的思路。

其次，國安會諮委傅棟成，雖是老成謀國，過去是小英愛將，也是賴政府一年多來的大陸政策的把關者，現在面臨新的形勢，需要有新思維，如果願意積極配合，當可借重經驗，如果一夫當關，事事否決，就應該起用新人，配合國安新走向。

此次人事變動，也可看出賴總統自己的國安布局與企圖，意圖走出蔡英文總統的陰影。

