新內閣名單最快25日公布 內政、交通、環境部長等談定留任

賴清德總統昨（23）日宣布調整隊形，自曝行政院長卓榮泰多次請辭，但面對未來包括台美關稅談判、風雨災重建、各項預算案等挑戰，他也親自慰留。知情人士透露，府院高層過去一周都在討論部分改組，預計最快明（25）日就會公布新內閣成員。

726罷免投票失利後，內閣局部改組傳聞不斷。經濟部長郭智輝與數位發展部長黃彥男22日分別請辭獲准，也傳出行政院秘書長龔明鑫擬接任經濟部長、總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長等消息，內閣調整已經啟動。

經濟部長確定換人。據了解，府院高層過去一周密集討論內閣成員，目前談定留任閣員包括金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、環境部長彭啓明、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文，但包括衛福部長邱泰源、外交部長林佳龍等仍在調整之列。

賴總統強調，執政團隊會檢討政府施政不足之處、也會做必要調整改變，特別是為了因應國內外挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意，目的就是希望能妥善因應新的情勢，然後新的團隊能夠更有力量解決問題。

被問到外交與國安人事時，賴總統證實，「如果適當的時間，我們會跟大家說明」，證實外界調整傳言。

卓榮泰昨日上午完成投票後表示，7月底和賴總統談過，必須給國人更快、更大的一個行政團隊，之後應該會讓賴總統有更大空間，通盤考量未來內閣團隊與人事布局，民眾最近對政府團隊的各項期待，「我們都聽到、看到、也會做到」。

行政院昨天晚間也發布新聞稿表示，賴總統希望卓榮泰堅守崗位，一起守住國家的關鍵任務；為穩定政局、國家繼續向前，卓榮泰已表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下周啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

