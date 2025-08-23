快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

遭第4個女兒心死切割！吳宗憲燒光3千萬 冷嘆：身在福中不知福

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
823大罷免及核三延役公投結果揭曉，行政院發言人李慧芝表示，726大罷免結果揭曉後，卓榮泰院長就向賴清德總統表示應該負起政治責任，如今賴總統希望卓榮泰堅守崗位，行政院將在下週啟動人事改組。記者余承翰／攝影
823大罷免及核三延役公投結果揭曉，行政院發言人李慧芝表示，行政院尊重公投的結果，但也強調核能安全必須仰賴科學證據，會以安全審查的二個必須程序，以及三項原則來面對核能議題。李慧芝並說，賴總統希望閣揆卓榮泰堅守崗位，行政院將在下週啟動人事改組。

李慧芝表示，行政院尊重公投的結果，但也強調核能安全必須仰賴科學證據，政府也再次重申，政府會以安全審查的二個必須程序，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題，未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度。

李慧芝指出，726大罷免結果揭曉後，卓榮泰院長就向賴清德總統表示應該負起政治責任，內閣需要有大的改變，更快更大的改革，來回應人民期待。

不過包括風災水災後重建復原工作、因應美國對等關稅談判及對產業的持續支持、114年度追加預算案、丹納絲颱風、強化韌性特別預算案及明年度中央政府總預算等都是現階段行政院重要工作，都需要在期限前完成以送請立法院審議。今天全國投票秩序良好，可以順利完成之後應由總統全盤思考佈局內閣人事，回應民意、加速改革。

李慧芝並指出，今天賴總統希望卓院長堅守崗位，一起守住國家的關鍵任務；為穩定政局、國家繼續向前，卓院長已表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下週啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。

李慧芝並說，不論是上月26日或今日的投票，行政院卓榮泰院長最掛念的就是選務工作能夠順利進行，院長非常感謝在這兩次投票的所有選務人員以及警察人員，讓公投及罷免投票都能夠順利有序地舉辦並完成。

核能 行政院 大罷免

