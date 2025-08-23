執行賴總統四項調整 政院：下周啟動人事改組
823公投及罷免開票已大致完成，行政院發言人李慧芝23日表示，賴清德總統希望行政院院長卓榮泰堅守崗位，一起守住國家的關鍵任務；為穩定政局、國家繼續向前，卓榮泰已表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下周啟動人事改組。
李慧芝表示，不論是上月26日或今日的投票，行政院院長卓榮泰最掛念的就是選務工作能夠順利進行，卓榮泰非常感謝在這兩次投票的所有選務人員以及警察人員，讓公投及罷免投票都能夠順利有序地舉辦並完成。
李慧芝表示，行政院尊重公投的結果，但也強調核能安全必須仰賴科學證據，政府也再次重申，政府會以安全審查的二個必須程序，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題，未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度。
李慧芝表示，卓榮泰在7月26日後，就向賴清德總統表示應該負起政治責任，內閣需要有大的改變，更快更大的改革，來回應人民期待。然包括風災水災後重建復原工作、因應美國對等關稅談判及對產業的持續支持、114年度追加預算案、丹納絲颱風、強化韌性特別預算案及明年度中央政府總預算等都是現階段行政院重要工作，都需要在期限前完成以送請立法院審議；今天全國投票秩序良好，可以順利完成之後應由總統全盤思考佈局內閣人事，回應民意、加速改革。
李慧芝指出，賴清德總統希望卓榮泰堅守崗位，一起守住國家的關鍵任務；為穩定政局、國家繼續向前，卓榮泰已表示會依照賴總統指示進行「四項調整」，並將在下周啟動人事改組，行政團隊會將「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」列為施政的首要任務，未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。
