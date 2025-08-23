快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免綠營被完封 是否調整國安外交人事？賴總統：適當時間說明

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統晚上因應投票結果發表談話表示，自己上任一年三個月，對於施政不足處，卓榮泰已多次向他請辭，但台美關稅和災後復建仍在進行，所以希望卓榮泰續任，執政團隊啟動必要的人事改組。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上因應投票結果發表談話表示，自己上任一年三個月，對於施政不足處，卓榮泰已多次向他請辭，但台美關稅和災後復建仍在進行，所以希望卓榮泰續任，執政團隊啟動必要的人事改組。記者林伯東／攝影

開票直播

726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會，他表示，執政團隊將調整隊形，內閣將啟動必要的人事改組，「至於包括國安（人事）的調整，適當時間會跟大家說明」。

賴總統表示，行政院卓榮泰院長，在726罷免投票後，已經多次向我請辭。但此刻台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動。所以他希望卓榮泰繼續堅守崗位、承擔重任。

媒體詢問，外界關注衛福部、國安外交人事是否調整？若有調整基於何種因素徵詢任用？後續新執政團隊成員的風格有何期待？

賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會實質深自檢討，也會做必要調整改變，特別是為了因應國內外挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意，更有能力解決問題。

賴總統表示，後續內閣改組秉持以上原則調整，目的就是希望，能妥善因應新的情勢、新的團隊、新的隊形，能更有力量解決問題。「至於包括國安（人事）的調整，適當時間會跟大家說明」。

團隊 國安 內閣 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

【即時短評】內閣大出走 卓榮泰已透露不戀棧卻走不了？

罷免開票結果／大罷免被人民完封 高金素梅：反罷後「反賣台」登場

【即時短評】內閣變陣求止血 但執政問題在「賴校長」

圖表看時事／追加預算案拍板通過！6都補助誰被砍最多？

相關新聞

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

兩波大罷免結果32比0完封，民進黨面臨大挫敗，多位閣員昨已先行宣布請辭，內閣人事調整箭在弦上，賴清德總統今晚舉行記者會表...

大罷免綠營被完封 是否調整國安外交人事？賴總統：適當時間說明

726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會，他表示，執政團隊將調整隊形，內閣將啟動必要的人事...

【即時短評】內閣大出走 卓榮泰已透露不戀棧卻走不了？

八二三第二波罷免全軍覆沒，民意兩度對民進黨執政投下不信任票，重創賴總統政治威望。行政院長卓榮泰今天投票時透露心聲，卓揆自...

【即時短評】內閣變陣求止血 但執政問題在「賴校長」

卓榮泰內閣近期掀起一波人事變動，經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男相繼請辭，同時傳出總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，...

影／許淑華批內閣改組「換湯不換藥」 點出賴清德用人排他性高

南投縣長許淑華針對近期內閣改組表示，部分人事異動雖已獲官方證實，但整體幅度並不大，感覺有點換湯不換藥。她認為，從人事安排...

影／內閣改組 藍委顏寬恒：這補救動作，總比空轉好

核三延役公投及立委罷免案今投票，中二藍委顏寬恒今天上午10時現身烏日國小進行投票，針對內閣改組一事，顏寬恒認為，這1年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。