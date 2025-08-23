聽新聞
大罷免綠營被完封 是否調整國安外交人事？賴總統：適當時間說明
726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會，他表示，執政團隊將調整隊形，內閣將啟動必要的人事改組，「至於包括國安（人事）的調整，適當時間會跟大家說明」。
賴總統表示，行政院卓榮泰院長，在726罷免投票後，已經多次向我請辭。但此刻台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動。所以他希望卓榮泰繼續堅守崗位、承擔重任。
媒體詢問，外界關注衛福部、國安外交人事是否調整？若有調整基於何種因素徵詢任用？後續新執政團隊成員的風格有何期待？
賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會實質深自檢討，也會做必要調整改變，特別是為了因應國內外挑戰，必須讓團隊更有效率、更貼近民意，更有能力解決問題。
賴總統表示，後續內閣改組秉持以上原則調整，目的就是希望，能妥善因應新的情勢、新的團隊、新的隊形，能更有力量解決問題。「至於包括國安（人事）的調整，適當時間會跟大家說明」。
