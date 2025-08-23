罷免案全軍覆沒 賴清德：執政團隊做出「四項調整」

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

726、823二次大罷免結果出爐，罷免案全數未通過。面對二次罷免全數未通過，賴清德總統23日晚間表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，調整隊形、進行內閣必要改組，調整施政順序、施政重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，調整行政、立法互動，以及調整國家財政體質。

賴總統說：「各位國人同胞，我上任已經一年三個月，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。 行政院卓榮泰院長，在726罷免投票後，已經多次向我請辭。但此刻，台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動。」

賴總統強調，「我希望卓院長繼續堅守崗位、承擔重任，和我們一起守住國家的關鍵任務」。同時，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」：

第一，調整隊形。內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

第二，調整施政順序。我們會把重心放在「四個優先」：經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並且具體落實在各項特別預算，以及政府的年度預算之中，來照顧人民生計、推動產業發展、強化經濟韌性，持續壯大國家。

第三，調整行政、立法互動。我們會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。

第四，調整國家財政體質。國家財政的穩定，才能保障世代的永續。也期盼朝野能夠進一步共尋，健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

賴總統指出，「各位國人同胞，今天也是八二三戰役勝利67周年。那一年，我們不分族群、不分你我，台澎金馬的軍民同心，守住了金門，也守住了台灣。今天的挑戰雖然不同，但需要的團結是一樣的。唯有團結一致，我們才能夠守護國家，確保我們珍貴的民主與自由。我會以八二三的精神為鑑，和全體國人，不分族群、不分先來後到，共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來」。

