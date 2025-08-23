談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

今天，台灣人民透過罷免和公投，再一次展現了民主的力量。這是人民意志的展現，對於結果，我們都必須尊重接受。

我要特別感謝過去一年來，憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，而站出來的百萬人民。大家用一張又一張連署書，期待以自己的力量帶來改變，在雨中、在烈日下，都不曾停止努力，我要向各位致上我的敬意。

民主的價值，在於不同的聲音都能被聽見；國家的主人，是每一位公民。這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。

不論聲音大或小，都是人民的心聲。身為總統，我一定會誠心傾聽，銘記在心。我也希望無論在朝、在野，都可以聽到百萬人民的這份期待。

關於「核三重啟」公投，雖然沒有通過門檻，但這個結果，我們尊重；而社會對於能源多元選擇的期待，我也充分理解。

在核電議題交互辯證的數十年來，台灣社會最大的共識，就是「安全」。安全，不僅僅是科學的問題，也是人民安心的問題。

然而，誠如我在公投前所說的，核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

而關於核能電廠是否能夠重啟，依照今年5月修法的《核管法》，政府的立場，在程序上，有「兩個必須」：第一個必須是，核安會必須訂出安全審查的辦法；第二個必須是，台電必須依照這個辦法，進行自主的安全檢查。

我要請核安會廣納各界意見，儘快完成相關辦法；也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並且定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

政府會堅守「三大原則」，也就是核安無虞、核廢有解、社會有共識。這是我們穩健面對核能議題的堅定立場。

因此，如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，我們並不會排除先進核能。

人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任。未來，我們會持續推動能源轉型，讓台灣的發展更安全、更永續。

各位國人同胞，我上任已經一年三個月，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。

行政院卓榮泰院長，在726罷免投票後，已經多次向我請辭。但此刻，台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行；同時，今年有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算都在立法院審議，更有許多國家重大政策需要穩定推動。

所以，我希望卓院長繼續堅守崗位、承擔重任，和我們一起守住國家的關鍵任務。同時，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」：

第一，調整隊形。內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

第二，調整施政順序。我們會把重心放在「四個優先」：經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並且具體落實在各項特別預算，以及政府的年度預算之中，來照顧人民生計、推動產業發展、強化經濟韌性，持續壯大國家。

第三，調整行政、立法互動。我們會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。

第四，調整國家財政體質。國家財政的穩定，才能保障世代的永續。也期盼朝野能夠進一步共尋，健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

各位國人同胞，今天也是八二三戰役勝利67週年。那一年，我們不分族群、不分你我，台澎金馬的軍民同心，守住了金門，也守住了台灣。

今天的挑戰雖然不同，但需要的團結是一樣的。唯有團結一致，我們才能夠守護國家，確保我們珍貴的民主與自由。

我會以八二三的精神為鑑，和全體國人，不分族群、不分先來後到，共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來。