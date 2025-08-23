【即時短評】內閣大出走 卓榮泰已透露不戀棧卻走不了？

八二三第二波罷免全軍覆沒，民意兩度對民進黨執政投下不信任票，重創賴總統政治威望。行政院長卓榮泰今天投票時透露心聲，卓揆自曝，上個月的月底，他曾和賴總統談過，必須給國人更快、更大的行政團隊改革，當時他就講過，把總預算依照程序辦好，把這次823全國性公投辦好，都是重大的工程，今天也已經完成。那應該會讓總統有更大的空間，去通盤考量整個未來內閣團隊和人事的布局。

罷免結果早已預期，因此府院黨近期都刻意低調，賴清德僅宣示要陪公民團體走完罷免的最後一哩路，但「團結十講」也早已不講，人事布局正在秘密布局中，卓榮泰今天的說法表明他對閣揆的位置並不戀棧，且暗示早在上月底首波罷免大挫敗後，他就已向賴總統表明辭意，要讓賴總統有最大的空間調整人事。

「大罷免大失敗」成為二〇二五年的關鍵詞，賴總統從不認輸的個性，加上這一年的朝野惡鬥，已讓社會創傷嚴重，該是賴政府面對現實的時刻，重新審視當前朝小野大的政局，思考如何重新站起來，而府院黨近日人事異動消息不斷，更有經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男、教育部政次葉丙成等多位閣員請辭走人。

內閣大出走，從昨日公布的新任政院秘書長張惇涵、過去頻頻失言的經濟部長郭智輝請辭，賴總統或許意識到行政立法溝通僵局與執政論述欠佳的問題，但能否修正對抗心態仍是未知。內閣人事調整啟動，看似回應民怨，實則是要清理戰場，為二〇二六年地方選舉布局提前止血，相關布局卻讓人看見隱憂，賴清德啟動黨務主管換血，找來親英系色彩且與賴卓有作戰默契的徐國勇出任黨秘書長，操盤地方大選，表面形塑派系共治新局，徐過去與行政院前院長蘇貞昌的過節，卻也這項人事任命有了卡蘇系、牽制英系的想像。

民進黨立院黨團已多次呼籲內閣調整要「有感的調整」，雖不知道幅度會有多大，但考量內外政務延續性，儘管卓榮泰已向賴總統表明心意不戀棧，但賴總統用人小圈圈的習慣，以及賴政府執政成績不振支持度大崩落的現實條件，眼前似乎找不到更適合的人選接任，因此，卓榮泰續任閣揆的機率很大，若行政團隊僅局部改組，欠缺改革誠意，「賴卓體制」延續，關鍵在於未來是否願意修正「對抗式」的執政路線，若傲慢姿態依舊，流失的民心擋也擋不住。