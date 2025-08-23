【即時短評】內閣變陣求止血 但執政問題在「賴校長」

卓榮泰內閣近期掀起一波人事變動，經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男相繼請辭，同時傳出總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫則有望接掌經濟部長職位。這一連串人事調整，看似試圖為執政團隊注入新血，止住民意流失的傷口。然而，細究之下，這場變陣非但未能展現賴清德總統的用人新思維，反而暴露其選才局限於「小圈圈」的窠臼，問題恐不在內閣，而在「賴校長」自己。

國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客」的CF，當中開車的「萊爾校長」被認為在影射賴清德。當內閣人事更動以「自己人」為優先考量，賴清德就像一位開車上錯路的校長，明知方向錯誤，卻執意踩油門前行，無視外界的質疑與民意的警訊。

而從現在傳出的新人事布局來看，賴清德的用人邏輯依然難脫「小圈圈用人」的困境。有著學術背景的龔明鑫，雖然長期在國發會、經濟部歷練，但官場的平順，並不表示能力的卓越，配合賴政府依美策略喊出「讓美國再次偉大」，聽話，恐怕才是他的為官之道。

張惇涵從小英男孩搖身一變成行政院秘書長，能繼續獲得賴清德的重用，關鍵就在於他使命必達的執行力，只要是長官交付的任務，一定傾全力完成；因此，張惇涵從總統府移位到行政院，某種程度也代表賴清德對卓內閣的信心已經打折扣，必須安排監軍執行「賴意志」。行政院長卓榮泰今天一席「應該讓賴總統有更大空間，去通盤考量內閣和人事布局」的說法，似乎就能看出端倪。

這種「小圈圈」思維出現在人事布局，也反映在政策、決策的僵化。從能源政策到經濟轉型，賴清德政府屢屢被批評缺乏創新與魄力，民調數字的持續下滑便是最好的證明。此次內閣改組，原本應是扭轉局面的契機，但若只是將既有棋子重新排列，繼續用人唯聽話，卻不改變選才邏輯與施政方向，無異於換湯不換藥，難以挽回民心。

內閣變動的本質，應是為政府注入新思維，回應民意期待，而非僅僅為了「止血」進行的權宜之計。賴清德若真想讓執政團隊重拾民心，就必須展現更大的格局與魄力，跳脫派系與親信的束縛，廣納各方賢才。唯有如此，才能讓內閣成為真正的「全民政府」，而非「賴友友俱樂部」。

真正問題不在內閣成員的更替，而在賴清德自身的執政思維。當他繼續以「賴校長」的姿態，固守舒適圈、開錯路，民意的傷口只會愈裂愈大。賴清德需要的不只是內閣變陣，而是真正的自我革命。不然，賴校長乾脆把車熄火停路邊，換其他適合的人來開車。