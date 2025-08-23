影／許淑華批內閣改組「換湯不換藥」 點出賴清德用人排他性高

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣長許淑華針對近期內閣改組表示，部分人事異動雖已獲官方證實，但整體幅度並不大，感覺有點換湯不換藥。她認為，從人事安排可看出賴清德總統在用人上仍受侷限，值得社會深入思考。

許淑華質疑，是不是因為優秀人才不願加入行政團隊服務，或者是賴總統本身在用人上過於排他。她指出，近期媒體披露駐美大使將有調整，傳出總統府秘書長吳釗燮人選遭美方拒絕，是否與先前共諜案有關，令人擔憂台美互信基礎是否因此受到動搖，行政團隊應向外界釋疑。

她強調，不論改組幅度大小，或是否具備專業，既然新閣員已經上任，就應該放下政黨對立，積極與地方縣市長及立法院溝通。

許淑華指出，目前國內存在關稅與產業衝擊等問題，許多預算須重新檢討與追加，都需要立法院支持。若行政團隊持續採取強硬對抗態度，恐導致立法院無法推動相關法案，最終受苦的將是地方政府與廣大民眾。

