影／談內閣改組同意黨員入閣？ 國民黨主席朱立倫說話了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
針對內閣改組、是否同意黨員入閣一事，朱立倫這麼說。記者陳恩惠／攝影
今天是核三延役公投投票日，國民黨主席朱立倫今早與妻子高婉倩回到桃園八德戶籍地投票，朱立倫提及內閣改組，以及是否同意國民黨員入閣時說，賴內閣改組動作，非為施政而為化解政治危機，呼籲執政黨必須正視民意，放下鬥爭思維，與在野黨良性互動，否則台灣不會成功。。

朱立倫表示，過去這一年多來，台灣的內閣基本上真的只有在搞內鬥的，沒有在做事，這是民眾最大的感慨那真正要改變的是，賴清德總統真正要改變的是行政院整個團隊的心態，如果不是為民眾解決問題，而只是想要消滅在野黨，那再怎麼改組，永遠不會成功，那如果要好好做事情，就必須要順應民意，時常跟在野黨大家相互溝通，如果只是要鬥，台灣不會成功。

至於是否同意黨員入閣一事，朱提及，台灣本來應該是一個責任政治，應該是一個雙首長制，但是民進黨想靠少數一黨獨攬大權、一黨專政，完全沒有考慮到原來憲法的設計，那不能由個別的人去入閣，而是政黨之間要有共識，今天相信對賴總統來講，只是在尋求解套他自己碰到的政治危機，他只是要解套，過去一年多毫無作為、毫無政績的一個危機。

國民黨主席朱立倫今早返回桃園八德戶籍地投票。記者陳恩惠／攝影
