影／談內閣改組同意黨員入閣？ 國民黨主席朱立倫說話了
今天是核三延役公投投票日，國民黨主席朱立倫今早與妻子高婉倩回到桃園八德戶籍地投票，朱立倫提及內閣改組，以及是否同意國民黨員入閣時說，賴內閣改組動作，非為施政而為化解政治危機，呼籲執政黨必須正視民意，放下鬥爭思維，與在野黨良性互動，否則台灣不會成功。。
朱立倫表示，過去這一年多來，台灣的內閣基本上真的只有在搞內鬥的，沒有在做事，這是民眾最大的感慨那真正要改變的是，賴清德總統真正要改變的是行政院整個團隊的心態，如果不是為民眾解決問題，而只是想要消滅在野黨，那再怎麼改組，永遠不會成功，那如果要好好做事情，就必須要順應民意，時常跟在野黨大家相互溝通，如果只是要鬥，台灣不會成功。
至於是否同意黨員入閣一事，朱提及，台灣本來應該是一個責任政治，應該是一個雙首長制，但是民進黨想靠少數一黨獨攬大權、一黨專政，完全沒有考慮到原來憲法的設計，那不能由個別的人去入閣，而是政黨之間要有共識，今天相信對賴總統來講，只是在尋求解套他自己碰到的政治危機，他只是要解套，過去一年多毫無作為、毫無政績的一個危機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言