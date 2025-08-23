影／許淑華陪投票炮火猛 直批內閣調整像打麻將搬風

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左）今上午到埔里陪立委馬文君（中）投票，受訪盼今天就能結束大罷免鬧劇，並談到賴政府內閣調整。圖／馬文君立委服務處提供
南投縣長許淑華（左）今上午到埔里陪立委馬文君（中）投票，受訪盼今天就能結束大罷免鬧劇，並談到賴政府內閣調整。圖／馬文君立委服務處提供

今天是立委罷免及核三延役公投投票日，南投縣長許淑華馬不停蹄先後陪黨內立委游顥、馬文君投票，許淑華說，對今天投票深具信心，希望今天就能結束大罷免鬧劇，她更是炮火猛烈，指目前內閣調整是換湯不換藥，像打麻將搬風一樣。

許淑華在埔里時指出，她今晨還沒5時就起床，不知是興奮或緊張，剛先陪同游顥投票，再到埔里陪馬文君投票，晚點自己再回南投市投票。她希望民進黨對在野黨發起2名市長、31名立委共3次大罷免行動，今天就能結束這場鬧劇。

許淑華說，她期待執政黨能把重心專心於國事，昨雖聽到幾個內閣人事調整，只是目前是小幅度，不確定之後有無更大幅度調整，但已能看到賴總統的用人窘境和困境，不知道是好人才不願進入行政體系服務，或賴用人的排他性。

就目前看來，賴的內閣調整是換湯不換藥，像打麻將的搬風，但仍希望賴的新內閣能認真學習，尤其面臨美國關稅挑戰，大家能看到行政院對產業的衝擊、對農業開放幅度且用了哪些交換等，都應讓立法院更加穩健地去要求行政團隊執行。

她也提到，賴總統還有2年多時間，期待他能有更好的表現來挽回民心；此外，有傳出吳釗燮任駐美大使遭拒絕，是否因吳的辦公室先前傳出共諜案因此遭美拒絕，賴總統也應說清楚，畢竟與美國關係、國際局勢變動等會牽涉影響層面很大。

此外，大罷免落幕後，希望行政內閣應與立法院有更好溝通，行政團隊能穩健回到行政體系，遵守立院相關執行規定，像是通過的軍警預算、明年度財劃法，還有全國縣市被扣減一般性補助款等都盼行政團隊按立院運作協調出更好模式。

南投縣長許淑華（左）今與民眾黨南投縣黨部主席麥玉珍（右）到埔里陪立委馬文君（中）投票。圖／馬文君立委服務處提供
南投縣長許淑華（左）今與民眾黨南投縣黨部主席麥玉珍（右）到埔里陪立委馬文君（中）投票。圖／馬文君立委服務處提供
南投縣長許淑華（左）今上午到埔里陪立委馬文君（右）投票，受訪盼今天就能結束大罷免鬧劇。圖／馬文君立委服務處提供
南投縣長許淑華（左）今上午到埔里陪立委馬文君（右）投票，受訪盼今天就能結束大罷免鬧劇。圖／馬文君立委服務處提供

