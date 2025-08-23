影／許淑華陪投票炮火猛 直批內閣調整像打麻將搬風

今天是立委罷免及核三延役公投案投票日，南投縣長許淑華馬不停蹄先後陪黨內立委游顥、馬文君投票，許淑華說，對今天投票深具信心，希望今天就能結束大罷免鬧劇，她更是炮火猛烈，指目前內閣調整是換湯不換藥，像打麻將搬風一樣。

許淑華在埔里時指出，她今晨還沒5時就起床，不知是興奮或緊張，剛先陪同游顥投票，再到埔里陪馬文君投票，晚點自己再回南投市投票。她希望民進黨對在野黨發起2名市長、31名立委共3次大罷免行動，今天就能結束這場鬧劇。

許淑華說，她期待執政黨能把重心專心於國事，昨雖聽到幾個內閣人事調整，只是目前是小幅度，不確定之後有無更大幅度調整，但已能看到賴總統的用人窘境和困境，不知道是好人才不願進入行政體系服務，或賴用人的排他性。

就目前看來，賴的內閣調整是換湯不換藥，像打麻將的搬風，但仍希望賴的新內閣能認真學習，尤其面臨美國關稅挑戰，大家能看到行政院對產業的衝擊、對農業開放幅度且用了哪些交換等，都應讓立法院更加穩健地去要求行政團隊執行。

她也提到，賴總統還有2年多時間，期待他能有更好的表現來挽回民心；此外，有傳出吳釗燮任駐美大使遭拒絕，是否因吳的辦公室先前傳出共諜案因此遭美拒絕，賴總統也應說清楚，畢竟與美國關係、國際局勢變動等會牽涉影響層面很大。