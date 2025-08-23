徐國勇引出師表論賴政府新人事 許宇甄酸：宮中府中爛在一起

民進黨新任秘書長徐國勇談及內閣改組，引用「出師表」，稱「宮中府中，俱為一體」。國民黨立委許宇甄今日表示，用人唯親，「根本是宮中府中爛在一起」。

許宇甄表示，民進黨政府在內閣改組與人事調整上，喜歡包裝成最佳安排與「團隊一體」，徐國勇甚至搬出「出師表」的「宮中府中，俱為一體」，用來歌頌賴清德總統的用人布局。但問題在於，這種說法只是在掩飾權力核心的密室分配，與真正的國政治理有著天壤之別。

許宇甄諷刺，「出師表」裡的「宮中府中俱為一體」，指的是諸葛亮提醒後主劉禪，內廷與外朝要齊心治理國家，不可偏聽宮中小臣之言。換句話說，這是對「防止權力內鬥」的示警文，而不是歌功頌德的政治口號。且這句話的下一句是：「陟罰臧否，不宜異同。」諸葛亮要劉禪公正英明，不要偏袒徇私，徐國勇是在暗批賴清德執政一年多來的司法不公嗎？徐國勇錯置歷史語境，反而凸顯賴清德正將府、院、黨三者徹底混同，失去應有的分際與制衡。

許宇甄批評，張惇涵、龔明鑫、徐斯儉這些人都是老面孔，賴清德用人不是基於專業能力，而是基於政治忠誠與派系平衡，只想著幫民進黨自家世代接班進行安插，這樣的內閣改組，根本不是為了應對台灣面臨產業挑戰、外交困境、能源危機，而只是為了酬庸自家人。

許宇甄轟，徐國勇還說「立法委員也必須配合政府努力」，這種話聽起來根本把國會當成行政院的附庸。我國是三權分立的民主國家，立法院本應監督行政，而不是被要求配合權力核心。這種思維，反而更像是要把民意代表降格為拍手部隊，完全顯露執政黨的傲慢。

許宇甄強調，民進黨所謂的「世代交替」只是把同一派系的人往上推，並沒有真正開放或納入社會多元的專業人才。這不是新陳代謝，而是封閉的權力循環。徐國勇把內閣改組說成「宮中府中一體」，事實上就是「黨國一體」；把小圈子的人事輪替說成「最好安排」，卻看不見人民真正需要的改革。這樣的「出師表」，其實更像是一場自我吹噓的權力表演。