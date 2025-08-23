快訊

卓榮泰：823投票後 給賴總統更大空間考量內閣人事布局

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今日舉行投開票，行政院長卓榮泰上午至北市三民國中投票。記者余承翰／攝影
823大罷免及核三延役公投今日投票，不過經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男及教育部次長葉柄成昨相繼宣布請辭。閣揆卓榮泰今天表示，上個月底，曾和賴總統談過，必須有更快、更大的行政團隊改革，如今總預算、823投票都已完成，應該讓賴總統有更大空間，去通盤考量內閣和人事布局。

823大罷免及核三延役公投今日投票，不過昨天突有郭智輝等3位內閣官員宣布請辭，令外界關切在內閣改組傳言甚囂塵上之際，內閣成員是否已經先引爆跳船潮？

卓榮泰今天上午10時左右出現在北市三民國中投票所，完成投票後，卓榮泰受訪表示，每一個到內閣團隊服務的同仁，都抱著高度服務、學習、團隊合作的精神，昨天有數位首長基於各自的原因，提出離開團隊的意願，他都必須尊重。

卓榮泰進一步自曝，上個月的月底，他曾和賴總統談過，必須給國人更快、更大的行政團隊改革，當時他就講過，把總預算依照程序辦好，把這次823全國性公投辦好，都是重大的工程，今天也已經完成。那應該會讓總統有更大的空間，去通盤考量整個未來內閣團隊和人事的佈局。

卓榮泰強調，近期以來國人對政府有各種期待，他們都聽到、看到也會做到了。至於接下來會不會有更多閣員遞出辭職信？卓榮泰說，這些都不在他現在的預知之中。

