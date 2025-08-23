接任民進黨秘書長 徐國勇：首要熟悉黨務、黨的工作就是選舉

民進黨新任秘書長徐國勇今天表示，他上任後首要任務，就是深入了解黨運作，包括人事、政策運作，畢竟自己離開政壇兩年半左右，雖然都在主持政論節目、關心政局發展，但在媒體無法進入決策單位，因此一切既熟悉又陌生，後續會把陌生的地方補齊，民進黨整體是往前走、積極投入選舉，黨的工作就是選舉。

徐國勇指出，接下來就是提名、輔選，按照既有經驗、步驟，配合現有情勢做相關調整。對於外界質疑，接下來民進黨派系鬥爭是否會白熱化？徐國勇說，自己在民進黨裡面最沒有派系色彩，但他也不否認，民進黨雖表面上解散派系，但實際上派系仍然存在；不過，人和人本來就有志趣相投情況，就像大家各自喜歡打棒球、籃球一樣，只要能結合在一起，讓國家更加興盛，那都不是問題。

今天核三公投結果，是否會影響政府後續的能源政策？徐國勇回應，任何公投結果都會影響政策穩定， 但因現在投票正在進行中，不方便發表任何評論，以免影響選舉結果；後續等民眾表達想法後，政府都會尊重。