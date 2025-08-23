快訊

內閣啟動改組 徐國勇引「出師表」：宮中府中俱為一體

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新任秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨新任秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

內閣改組啟動，民進黨新任秘書長徐國勇今天表示，行政院和總統的事情都尊重，相信每個安排都是最好的，從執政黨的立場來講，府院黨就是要一體，就好像出師表裡面講的，宮中府中俱為一體，這樣子整個執政團隊才會順利。

第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日已啟動內閣與國安團隊人事調整，據相關人士證實，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫將接任經濟部長，現任部長郭智輝則是去職。外交人士也透露，賴清德總統已確定更換駐美代表，可望由國安會議副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢。

徐國勇指出，行政院跟總統的事情都尊重那，他相信每個安排都是最好，他覺得這都是好人選，因為他也跟這些人選都很熟。徐國勇也說，民意代表無論地方或中央，也必須配合政府一起努力，所以他想用出師表的這句話來，形容是最好的宮中府中俱為一體，整個執政團隊才會順利，國家就會往前走。

對於總統府發言人李問可望接任國安會副秘書長一職，徐國勇則認為，民進黨本來就是對年輕人的一代，比較資深的把經驗傳承下去，還有在政治上，大家彼此要溝通，資深的跟年輕的能結合是最好的。

