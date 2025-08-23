聽新聞
性平案涉洩密調查出爐 葉丙成道歉請辭

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，歷經約三個月調查，昨結果出爐，認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，另將釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。葉丙成透過聲明表達歉疚，昨下午已向教育部長鄭英耀請辭，希望該生早日走出情緒低潮。

鄭英耀表示，尊重葉的決定，盼未來彼此仍能秉持初衷，持續為學生、教育努力。

葉丙成今年四月廿一日於社群平台貼出多張與某教授的對話截圖，遭台大性平案當事人甲生指其貼文涉及揭露其相關資訊，控葉違反個資與保密原則。甲生多次要求葉刪文未果，直至五月廿一日七民進黨立委發難，要求教育部送性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。

歷時約三個月，教育部性平會調查報告昨出爐，指葉丙成因非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，但葉貼文所附對話截圖，雖經遮蔽處理，但仍隱約可辨識學生姓名，此是否涉及違反個資法，非性平會審議範圍。

調查出爐後，葉丙成先是表示「十分歉疚」但會引以為鑑，往後更加謹慎，隨後又發布聲明稿，指經過性平會調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部政務推動不受影響，於昨天下午請辭。

