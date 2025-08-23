聽新聞
0:00 / 0:00
性平案涉洩密調查出爐 葉丙成道歉請辭
教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，歷經約三個月調查，昨結果出爐，認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，另將釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。葉丙成透過聲明表達歉疚，昨下午已向教育部長鄭英耀請辭，希望該生早日走出情緒低潮。
鄭英耀表示，尊重葉的決定，盼未來彼此仍能秉持初衷，持續為學生、教育努力。
葉丙成今年四月廿一日於社群平台貼出多張與某教授的對話截圖，遭台大性平案當事人甲生指其貼文涉及揭露其相關資訊，控葉違反個資與保密原則。甲生多次要求葉刪文未果，直至五月廿一日七民進黨立委發難，要求教育部送性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。
歷時約三個月，教育部性平會調查報告昨出爐，指葉丙成因非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，但葉貼文所附對話截圖，雖經遮蔽處理，但仍隱約可辨識學生姓名，此是否涉及違反個資法，非性平會審議範圍。
調查出爐後，葉丙成先是表示「十分歉疚」但會引以為鑑，往後更加謹慎，隨後又發布聲明稿，指經過性平會調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部政務推動不受影響，於昨天下午請辭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言