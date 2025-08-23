郭智輝稱為健康交棒 黃彥男歸建中研院

經濟部長郭智輝昨表示已正式向總統賴清德、行政院長卓榮泰請辭；此外，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限月底屆滿，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院，行政院發言人李慧芝證實表示，卓榮泰感謝黃彥男的奉獻，也尊重他的生涯規畫。

郭智輝昨天白天到高雄出席「亞灣新創大南方」活動時，面對媒體追問內閣人事異動，他一臉輕鬆回應：「有嗎？我不知道」，避談去留。

但晚間在經濟部發出內部信，表示前天已正式向總統與院長提出辭呈，並稱辭職是基於健康因素的考量。

郭智輝在信中表示，這份工作需要一二○分的投入，「我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法」。

郭智輝感謝賴總統的信任與邀請，讓來自產業界的他，有機會進入政府。從產業界到公部門，是一段跨度很大的學習旅程。「在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課」。

數發部昨晚發出新聞稿指出，部長黃彥男因中央研究院借調期限將於今年八月卅一日屆滿，考量個人生涯規畫，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院持續研究工作。

數位部指出，黃彥男任內推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三箭施政方向，回顧過去一年多來已有重大階段性成果。接下來將依規完成交接作業，未來持續推動數位經濟發展與打詐政策，確保施政進度不受影響。