郭智輝稱為健康交棒 黃彥男歸建中研院

聯合報／ 記者馬瑞璿林海郭韋綺／連線報導
經濟部長郭智輝（前）昨天白天還出席高雄亞灣新創大南方論壇，晚間就發出內部信，證實已經提出辭呈。記者劉學聖／攝影
經濟部長郭智輝（前）昨天白天還出席高雄亞灣新創大南方論壇，晚間就發出內部信，證實已經提出辭呈。記者劉學聖／攝影

經濟部長郭智輝昨表示已正式向總統賴清德、行政院長卓榮泰請辭；此外，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限月底屆滿，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院，行政院發言人李慧芝證實表示，卓榮泰感謝黃彥男的奉獻，也尊重他的生涯規畫。

郭智輝昨天白天到高雄出席「亞灣新創大南方」活動時，面對媒體追問內閣人事異動，他一臉輕鬆回應：「有嗎？我不知道」，避談去留。

但晚間在經濟部發出內部信，表示前天已正式向總統與院長提出辭呈，並稱辭職是基於健康因素的考量。

郭智輝在信中表示，這份工作需要一二○分的投入，「我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法」。

郭智輝感謝賴總統的信任與邀請，讓來自產業界的他，有機會進入政府。從產業界到公部門，是一段跨度很大的學習旅程。「在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課」。

數發部昨晚發出新聞稿指出，部長黃彥男因中央研究院借調期限將於今年八月卅一日屆滿，考量個人生涯規畫，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院持續研究工作。

數位部指出，黃彥男任內推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三箭施政方向，回顧過去一年多來已有重大階段性成果。接下來將依規完成交接作業，未來持續推動數位經濟發展與打詐政策，確保施政進度不受影響。

郭智輝 黃彥男 卓榮泰 賴清德 經濟部長

相關新聞

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

內閣即將改組，外傳行政院秘書長龔明鑫將接替因為爭議不斷、失言頻頻，屢被外界點名下台的郭智輝出任經濟部長，行政院雖未證實相...

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

數發部今（22）日傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限將於114年8月31日屆滿，考量個人生涯規劃，已...

內閣逃難潮？數發部長請辭 陳智菡：有風骨人士感到不如歸去

數位發展部長黃彥男今爆因中央研究院借調期限將於8月31日屆滿，已向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中央研究院持續從事研究工作。...

觀察站／賴政府變陣意在止血 布局2026

七二六大罷免大失敗，重創賴清德總統的政治威望，搶在今天第二波罷免結果出爐前，府院悄悄啟動內閣與國安人事改組，用意在於「止...

張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫接經長

第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日已啟動內閣與國安團隊人事調整。據相關人士證實，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現...

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹

趕第二波大罷免結果出爐前，府院啟動內閣改組。藍白立委都不看好目前內閣人事異動，直言守成有餘，亮點不足，賴政府沒人可換，只...

