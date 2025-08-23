小英男孩…龔明鑫身段柔軟 接經長救火

賴政府預計八二三罷免投票結束後展開新一波人事調整，行政院祕書長龔明鑫預計轉任經濟部長。龔明鑫過去是前總統蔡英文相當倚重的財經幕僚，被稱為「小英男孩」，財經部會資歷相對完整，在台美關稅談判重點時刻、現任部長郭智輝屢爆爭議內外交迫的情況下，此時龔接經濟部長，被認為是來「止血、救火」，盼讓內閣不再失分。

卓榮泰內閣當初找來業界出身的郭智輝擔任經濟部長，被解讀為對產業界的重視，也被認為是步妙棋，沒想到郭智輝不但沒有為內閣加分，反而經常需要院長、立委幫忙滅火，也被多次被點名應該下台，使得「業界找人」被認為是敗筆。

龔明鑫出身學界，在台灣經濟研究院擔任過副院長，是民進黨「五加二產業創新計畫」等財經政策的重要擘畫者，也是民進黨重點培養的青壯世代，二○一六年入閣，擔任國發會副主委，而後轉任經濟部次長，二○二○年起又擔任國發會主委。

蔡英文八年任期內，龔明鑫在重要財經部會都歷練過一輪，即便總統賴清德上任，龔明鑫擔任行政院秘書長，補足卓榮泰、副院長鄭麗君的財經缺口，重要性可見一斑。

龔明鑫身段柔軟、善於協調、論述能力強，執行與規畫能力不是問題，近十年的內閣歷練，也讓他更熟悉政府運作模式與文化，具備實務計畫與上位戰略概念結合的能力，前一波的美中貿易戰，龔明鑫就在第一線操盤台商回流等議題。