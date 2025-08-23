聽新聞
0:00 / 0:00

小英男孩…龔明鑫身段柔軟 接經長救火

聯合報／ 記者林海／台北報導
行政院秘書長龔明鑫可望接任經濟部長，他昨陪同賴清德總統前往蘇澳區漁會，與漁會代表座談。記者胡經周／攝影
行政院秘書長龔明鑫可望接任經濟部長，他昨陪同賴清德總統前往蘇澳區漁會，與漁會代表座談。記者胡經周／攝影

賴政府預計八二三罷免投票結束後展開新一波人事調整，行政院祕書長龔明鑫預計轉任經濟部長。龔明鑫過去是前總統蔡英文相當倚重的財經幕僚，被稱為「小英男孩」，財經部會資歷相對完整，在台美關稅談判重點時刻、現任部長郭智輝屢爆爭議內外交迫的情況下，此時龔接經濟部長，被認為是來「止血、救火」，盼讓內閣不再失分。

卓榮泰內閣當初找來業界出身的郭智輝擔任經濟部長，被解讀為對產業界的重視，也被認為是步妙棋，沒想到郭智輝不但沒有為內閣加分，反而經常需要院長、立委幫忙滅火，也被多次被點名應該下台，使得「業界找人」被認為是敗筆。

龔明鑫出身學界，在台灣經濟研究院擔任過副院長，是民進黨「五加二產業創新計畫」等財經政策的重要擘畫者，也是民進黨重點培養的青壯世代，二○一六年入閣，擔任國發會副主委，而後轉任經濟部次長，二○二○年起又擔任國發會主委。

蔡英文八年任期內，龔明鑫在重要財經部會都歷練過一輪，即便總統賴清德上任，龔明鑫擔任行政院秘書長，補足卓榮泰、副院長鄭麗君的財經缺口，重要性可見一斑。

龔明鑫身段柔軟、善於協調、論述能力強，執行與規畫能力不是問題，近十年的內閣歷練，也讓他更熟悉政府運作模式與文化，具備實務計畫與上位戰略概念結合的能力，前一波的美中貿易戰，龔明鑫就在第一線操盤台商回流等議題。

郭智輝 蔡英文 卓榮泰 經濟部長

延伸閱讀

經濟部長郭智輝請辭 政院表示尊重：盼回業界繼續打拚台灣經濟

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

龔明鑫傳有望任經濟部長 張啓楷：賴政府只能小圈圈玩大風吹

張惇涵、龔明鑫傳內閣新人事 行政院：有消息將適時說明

相關新聞

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

內閣即將改組，外傳行政院秘書長龔明鑫將接替因為爭議不斷、失言頻頻，屢被外界點名下台的郭智輝出任經濟部長，行政院雖未證實相...

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

數發部今（22）日傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限將於114年8月31日屆滿，考量個人生涯規劃，已...

內閣逃難潮？數發部長請辭 陳智菡：有風骨人士感到不如歸去

數位發展部長黃彥男今爆因中央研究院借調期限將於8月31日屆滿，已向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中央研究院持續從事研究工作。...

觀察站／賴政府變陣意在止血 布局2026

七二六大罷免大失敗，重創賴清德總統的政治威望，搶在今天第二波罷免結果出爐前，府院悄悄啟動內閣與國安人事改組，用意在於「止...

張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫接經長

第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日已啟動內閣與國安團隊人事調整。據相關人士證實，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現...

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹

趕第二波大罷免結果出爐前，府院啟動內閣改組。藍白立委都不看好目前內閣人事異動，直言守成有餘，亮點不足，賴政府沒人可換，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。