橫跨兩朝…張惇涵強化兩院溝通 面臨挑戰

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
內閣改組在即，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，肩負行政立法與各部會橫向聯繫重任。圖／聯合報系資料照片
賴政府啟動內閣改組，總統府副秘書長張惇涵將出任行政院秘書長。張惇涵曾輔佐民進黨兩任總統，橫跨蔡英文賴清德執政，對綠營政策熟稔，能貫徹總統意志；張惇涵對於政策、對外論述一絲不苟，但到任新職後，如何「補救」行政立法溝通不良，完善府院黨黨團橫向溝通成了他最大挑戰。

張惇涵被認為是民進黨中生代中頻受重用的政治與政策幕僚，他的政治生涯從蘇系起跑，曾追隨蘇貞昌子弟兵吳秉叡及林錫耀，蘇貞昌二○一○年參選台北市長，張惇涵協助文宣作戰，深獲蘇貞昌與黨內肯定。

二○一四年張惇涵進入鄭文燦時代的桃園市政府擔任新聞處長，二○一九年獲蔡英文拔擢，擔任總統府發言人，二○二三年更上層樓，出任總統府副祕書長。賴清德執政後，繼續延攬熟稔政務的張惇涵，賴總統上任後的重要政策、總統府三大委員會相關業務，就是由張惇涵統籌負責。

張惇涵擔任總統府副秘書長，對部分首次入府的賴系人馬，時常給予政務以及對外論述「眉角」建言，幫這些賴政府「新生」盡快進入狀況；有些人受益匪淺，但也有部分人士認為他「小英」色彩太重。

出身以治軍嚴謹聞名的蘇系，不論在蔡英文或賴清德時代，張惇涵對總統交辦任務使命必達；這次張被賦予政院秘書長重任，除換地方辦公，貫徹府院意志的態度不變，未來能否讓行政立法的「協同作戰」更精進，考驗他的能力與智慧。

張惇涵 蔡英文 蘇貞昌 賴清德 賴政府

