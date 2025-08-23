觀察站／賴政府變陣意在止血 布局2026

七二六大罷免大失敗，重創賴清德總統的政治威望，搶在今天第二波罷免結果出爐前，府院悄悄啟動內閣與國安人事改組，用意在於「止血」，回應民意不滿；更長遠的目標，則是希望透過執政團隊「變陣」，應對內外困局，否則一旦討厭民進黨氛圍蔓延，明年縣市長選戰，綠營選情將更加艱困。

少數執政的賴政府，過去一年多以來，並未思索如何與在野黨保持良好互動，取而代之的是，行政部門對立法院多數通過的三讀法案，覆議再覆議、釋憲再釋憲；更令人詬病的是，民團發動撕裂社會的無差別大罷免，民進黨不但「與之同行」還全力奧援，導致台灣陷入政治惡鬥、國政空轉。

民意對賴政府發出怒吼，府院高層近日盤點執政與人事缺失，在黨務部分，賴清德找來英系、但也與他及行政院長卓榮泰互動默契佳的徐國勇接任黨秘書長，希望未來讓民進黨「選舉機器」順利運行。

府院黨與立法院溝通不盡順暢、執政論述與議題掌握不夠充分、部分首長爭議發言「惹人厭」，一直是黨內對行政院部門高度不滿之處。新任政院秘書長張惇涵對政策論述掌握度高，執政高層希望他扮演行政立法與各部會溝通橋樑；而現任政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部，現任部長郭智輝去職，也是回應「民怨」。

內政人事異動外，台美關係是我國對外關係的重中之重。現任駐美代表俞大㵢表現「中規中矩」，但先前深陷亂花公帑爭議；國安高層屬意徐斯儉接任駐美代表，盼其發揮外交事務專長，但畢竟川普政府「難以預測」，不論由誰擔任駐美代表，台美關係能否維繫甚至深化，仍是未定之天。

正處於內外交迫危機的賴政府，希望透過執政團隊改組帶來「新氣象」，然而人事調整只是修正路線一部分，未來能否重新取得人民信任，關鍵仍在賴總統的領導，以及能否推出有感政策，而非只忙於「鬥」在野黨。