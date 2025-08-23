在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹

趕第二波大罷免結果出爐前，府院啟動內閣改組。藍白立委都不看好目前內閣人事異動，直言守成有餘，亮點不足，賴政府沒人可換，只能在有限的小圈圈內「原班人馬大風吹」。

總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長。爭議不斷的經濟部長郭智輝、教育部次長葉丙成、以及有志難伸的數發部長黃彥男昨紛紛請辭，有在野人士揶揄是「閣員逃難潮」。

立法院副院長江啟臣昨表示，「聽起來就是原班人馬大風吹」，既看不到新意，也看不到改變，沒有辦法帶給人民新的期待或希望。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，龔明鑫是技術官僚出身，特別聽話，在民進黨內欠缺財經人才的當下，只能由龔接任經濟部長；張惇涵造謠在野黨刪中小企業預算，頂著總統府副秘書長頭銜，在大罷免期間助拳公然造謠，與龔相比，張的資歷不夠看，張過去老闆來頭都很大，「監軍頭子」的功能十足。行政院三長，該換不換，新不如舊。

國民黨立委李彥秀給予此次人事變動八字評價，「守成有餘，亮點不足」。凸顯賴清德總統在「大罷免大失敗」後，「先安內，後攘外」的政治步調。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，現在經濟部面對能源政策及美國關稅問題，最重要的就是風險管理及改革，因此若真的有這種人事異動，也只能說賴政府已經「沒人了」，只能在有限的小圈圈內「玩大風吹」，了無新意。

國民黨立委洪孟楷表示，內閣改組，若最後演變成想做事的求去，聽話的、政治正確的留下，只會更加背離民意。真正問題在，主其事者心思不在施政，只想政治鬥爭、搞罷免，才讓國政停滯。

對於黃彥男主動請辭，民眾黨團主任陳智菡說，賴政府只想要部會首長當橡皮圖章或當砲灰，因此部分有風骨、不願為賴政府背書的專業人士感到有志難伸、不如歸去。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，以正式人事布達為準，黨團正向期待。她否認有「閣員逃難潮」，人事調整都尊重執政團隊整體規畫，勉勵調整步伐再出發。