張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫接經長

第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日已啟動內閣與國安團隊人事調整。據相關人士證實，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫將接任經濟部長，現任部長郭智輝則是去職。外交人士也透露，賴清德總統已確定更換駐美代表，可望由國安會議副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢。

為了回應罷免民意及因應台美關係、對等關稅等內外部情勢，府院高層在七二六大罷免案失敗後，密集盤點執政缺失與爭議人事，並陸續徵詢、拍板部分人事。

張惇涵助部會橫向協調

據指出，張惇涵因為對民進黨政府施政熟悉，政策論述能力強，將轉任行政院秘書長。民進黨內人士表示，府院黨及民進黨立院黨團過去一年多來，橫向聯繫溝通不足，行政立法「協同作戰」的能力也有待加強，張惇涵擔任政院秘書長，對行政立法以及各部會的協調將有助益。

龔明鑫帶產業度過難關

具有財經專業的龔明鑫將轉任經濟部長，龔明鑫是民進黨長年培養的財經部會人才，曾任經濟部次長、政務委員以及國發會主委。美國對等關稅衝擊台灣產業，據了解，執政高層希望借重龔明鑫熟稔財經、產業的特質，與過去就曾在綠營智庫合作甚深的行政院副院長鄭麗君，共同帶領台灣產業度過難關。

除了內閣團隊，國安團隊人事也將有所異動。

外交消息人士透露，徐斯儉將取代現任駐美代表俞大㵢，這項重要人事任命日前再徵詢川普政府後，終於被接受，近日開始啟動作業；俞大㵢將轉任駐西班牙代表。

外交部長林佳龍回覆本報詢問，是否由徐斯儉出任駐美代表，他僅表示，「沒有相關安排」。

據了解，徐斯儉接任駐美代表後，國安會副秘書長一職，可望由總統府發言人李問接任。不過，李問昨未回覆記者針對這項人事的詢問，府方也尚未證實。

提吳釗燮駐美遭美拒絕

消息人士透露，賴總統早有更換駐美代表之意，卻一直找不到適當的人選；此外，初期徵詢美方過程中，賴政府雖曾試探性地提出幾位可能人選，但在得知美方意向後作罷，其中包括現任國安會秘書長吳釗燮。

據了解，賴政府考慮取代俞大㵢的駐美代表人選除吳釗燮外，還包括徐斯儉和駐加拿大代表曾厚仁；美方雖拒絕了吳釗燮，也一度對徐斯儉有所保留，但賴政府實在找不出適當人選下，持續透過美國在台協會（ＡＩＴ）和川普政府溝通，美方終於同意接受徐斯儉。

俞大㵢可望轉駐西班牙

消息人士指，賴政府已啟動作業，將向美方提出新任代表的到任同意書；此舉也意謂到任尚不滿兩年的現任代表俞大㵢將離開華府，西語背景出身的俞大㵢，可望轉任台灣駐西班牙代表。

此外，教育部次長葉丙成涉及於社群平台上洩漏性平案個資惹議，葉丙成昨向教育部長鄭英耀請辭，鄭英耀則表示，尊重葉請辭的決定。數發部表示，數發部長黃彥男則因中研院借調期限將屆滿，已經向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中研院。

郭智輝則是昨晚在經濟部發出內部信，證實已經向賴清德總統、行政院長卓榮泰提出辭職。政院則是對郭智輝的決定表示尊重。