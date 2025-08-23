內閣將改組 龔明鑫傳任經長、張惇涵接政院秘書長

搶在今（23）日第二波大罷免前，府院啟動內閣與國安人事改組。據了解，肩負部會政務協調、朝野溝通重責的行政院秘書長，將由總統府副秘書長張惇涵接任；至於現任政院秘書長龔明鑫，考量其財經專長，規劃轉任經濟部長。

內閣人事除了異動，還有閣員請辭。數發部昨日也發出新聞稿證實部長黃彥男因中研院借調期限將於8月底屆滿，考量個人生涯規劃，已向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中研院持續研究工作。教育部政務次長葉丙成在涉及洩漏性平案個資，昨日調查結果出爐，當天發出聲明表達歉疚，並宣布請辭。因失言風波被點名下台的經濟部長郭智輝，也在昨晚對經濟部內部發信，文中證實，基於健康因素的考量，他已經正式向賴總統與行政院長著榮泰提出辭呈，辭去經濟部長的職務。

內閣人事變動情形

內閣新人事布局也牽動總統府人事，駐美代表傳由國安會副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢，俞大㵢則將轉任駐西班牙代表。但因美方還待確認同意，外交部表示「目前沒有相關安排」。

國安會副秘空缺，預計由總統府發言人李問接任。

備受關注的經濟部長異動，傳由具財經專長的龔明鑫轉任。龔明鑫財經歷練相當完整，學者出身，2016年從台經院副院長，接任國發會政務副主委投身公職，歷任經濟部政次、行政院政務委員兼任國發會主委、再擔任行政院秘書長。除了長期為產業政策分析把脈，龔與鄭麗君自智庫時代即緊密合作，對外溝通默契佳，此次人事布局有助提升卓內閣財經政策說明能量。

總統府副秘書長張惇涵，將轉任政院秘書長。聯合報系資料照

至於新任行政院秘書長張惇涵，曾任民進黨中央黨部主席室主任兼發言人、總統辦公室主任兼任總統府發言人、總統府副秘書長，對府院橫向協調及政策管考皆具豐富經驗。（記者余弦妙、郭韋綺、林海、周佑政）