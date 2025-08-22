快訊

經濟部長郭智輝請辭 政院表示尊重：盼回業界繼續打拚台灣經濟

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
經濟部長郭智輝（右）請辭，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰（左）對其決定表示尊重。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝（右）請辭，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰（左）對其決定表示尊重。圖／聯合報系資料照片

823大罷免及核三公投前夕，經濟部長郭智輝晚間傳出請辭消息行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對郭智輝的決定表示尊重，也期待郭智輝回到業界後，能與政府繼續為台灣經濟打拼。

823大罷免及核三公投前夕，郭智輝晚間發表聲明宣布辭去經濟部長職務，他在聲明中表示辭職主因是健康考量，並強調個人去留事小，改革方向才是重點，呼籲外界持續支持賴總統的政策。

李慧芝晚間表示，行政院卓榮泰院長感謝郭智輝為台灣產業擘畫更前衛的政策願景，也為中小企業導入更具前瞻性的永續經營思維。

李慧芝說，卓院長對於郭部長的決定表示尊重，也期待未來郭部長若再次回到業界，能夠與政府攜手一齊為台灣經濟加油打拼。

