聽新聞
0:00 / 0:00
經濟部長郭智輝請辭 政院表示尊重：盼回業界繼續打拚台灣經濟
823大罷免及核三公投前夕，經濟部長郭智輝晚間傳出請辭消息，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰對郭智輝的決定表示尊重，也期待郭智輝回到業界後，能與政府繼續為台灣經濟打拼。
823大罷免及核三公投前夕，郭智輝晚間發表聲明宣布辭去經濟部長職務，他在聲明中表示辭職主因是健康考量，並強調個人去留事小，改革方向才是重點，呼籲外界持續支持賴總統的政策。
李慧芝晚間表示，行政院卓榮泰院長感謝郭智輝為台灣產業擘畫更前衛的政策願景，也為中小企業導入更具前瞻性的永續經營思維。
李慧芝說，卓院長對於郭部長的決定表示尊重，也期待未來郭部長若再次回到業界，能夠與政府攜手一齊為台灣經濟加油打拼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言