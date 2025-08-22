快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

經濟部長郭智輝請辭 內部信對同仁致「最深感謝與歉意」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部郭智輝22日對經濟部內部發信，內文中提到，他已經正式向賴總統與行政院長卓榮泰提出辭呈，辭去經濟部長的職務。同時他也感謝經濟部所有同仁。

以下為信件內容：

各位經濟部的同仁，大家好。

昨天，我已經正式向總統與院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。

首先，我要由衷感謝賴總統的信任與邀請，讓一個來自產業界的我，有機會進入政府，以不同的角色為台灣服務。從產業界到公部門，是一段跨度很大的學習旅程。在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課。

我也要向經濟部所有優秀的同仁，表達最深的感謝與歉意。為了推動國家的進步，我們一起推動了「能源二次轉型」、規劃「境外關內」的產業政策、落實「中小企業導入AI」，並加速「綠能與節能減碳」的腳步。這些改革與重要政務，我知道給大家帶來了巨大的工作壓力，我要在這裡誠摯地向大家說聲：「辛苦了，也謝謝你們的包容與支持。」沒有你們，就沒有目前的成果。

對於這段時間，來自各界的批評與指教，不論是針對政策或是我個人，我都誠心感謝，也虛心接受。

辭職，是基於健康因素的考量。這份工作需要120分的投入，我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

最後，我想說的是，個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。我卸下職務，但我的心與團隊同在。請大家一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。

再次感謝大家。

願天佑台灣。

經濟部 郭智輝

相關新聞

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

內閣即將改組，外傳行政院秘書長龔明鑫將接替因為爭議不斷、失言頻頻，屢被外界點名下台的郭智輝出任經濟部長，行政院雖未證實相...

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

數發部今（22）日傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調期限將於114年8月31日屆滿，考量個人生涯規劃，已...

內閣逃難潮？數發部長請辭 陳智菡：有風骨人士感到不如歸去

數位發展部長黃彥男今爆因中央研究院借調期限將於8月31日屆滿，已向行政院長卓榮泰請辭，將歸建中央研究院持續從事研究工作。...

傳衛福部長邱泰源下台 次長呂建德接任？呂直呼：每天都當最後一天

8月23日大罷免在即，傳出大罷免後，內閣即將大幅改組，屢被點名下台的經濟部長郭智輝今宣布請辭，同樣被點名下台的衛福部長邱...

數發部長黃彥男請辭 洪孟楷：真正問題在主事者搞鬥爭

民進黨政府人事變動，除傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫有望出任經濟部長外，數發部長黃彥男...

數發部長黃彥男請辭 行政院證實：尊重生涯規劃

數發部傍晚發出新聞稿指出，數發部長黃彥男因中央研究院借調屆滿，考量個人生涯規劃，已向行政院長卓榮泰請辭。行政院發言人李慧...

