數發部長黃彥男請辭 洪孟楷：真正問題在主事者搞鬥爭

民進黨政府人事變動，除傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫有望出任經濟部長外，數發部長黃彥男也請辭，層峰變動劇烈。國民黨立委洪孟楷說，真正的問題在於，主其事者心思不在施政，只想政治鬥爭、搞罷免，才讓國政停滯。

針對黃彥男請辭，洪孟楷說，過去一年多，賴政府除了大罷免，幾乎毫無亮點或具體成果。823在即，內閣總辭勢在必行，但若最後演變成想做事的求去；聽話的、政治正確的留下，只會更加背離民意。

洪孟楷認為，就算要點名下台，黃彥男也絕非前三名。打擊詐騙成效國人當然無法接受，但也不應全由數發部一肩扛責。真正的問題在於，主其事者心思不在施政，只想政治鬥爭、搞罷免，才讓國政停滯。

洪孟楷指出，然而，數發部角色至關重要。人工智慧基本法、媒體議價法正值立法關鍵期，無論誰接任，都必須具備科技專業，能承擔責任、加速推動專法制定，並加強打詐與社群溝通，才能符合國人期待。