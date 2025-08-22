快訊

內閣人事異動！數發部長黃彥男請辭 歸建中研院持續研究

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部表示，部長黃彥男因中央研究院借調期限將於2025年8月31日屆滿，並考量個人生涯規劃，已向行政院長卓榮泰請辭部長一職，將歸建中央研究院持續從事研究工作。

數發部指出，黃彥男任內推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三大施政方向，引領臺灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來，並已展現重大階段性成果。

在「強化數位韌性」方面，積極建構海陸空通訊網路韌性、普及通訊建設、提升AI主動防禦量能，同時推動資安法案順利三讀通過，加速培育政府資安專業人才。

在「發展數位經濟」方面，透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，推進數位產業生態系，數位產業產值提前於本年突破兆元，資安產業產值亦突破817億元。

在「積極強化打詐」方面，建置並優化「數發部打詐通報查詢網」，並於2025年8月21日115年度中央政府總預算案中，成功爭取追加1億元經費，以擴大該平台功能；另與電商及電信業者建立聯防機制，推動網路廣告實名制等防詐措施，全面強化數位詐欺防制。

同時，黃彥男致力推動數位領域資訊科技及研發量能，使我國於2024年度IMD世界數位競爭力調查中，有7項指標排名全球前三；其中「電信投資GDP占比」、「無線寬頻普及率」、「企業能充分處理網路安全問題」及「政府應對網路安全能力」等指標均有所提升，顯示數發部在通訊建設、AI新創投資、產業生態系推動、資安治理、公私協力及情資聯防等方面已具顯著成果。

數發部對黃彥男任內的努力與貢獻表達誠摯感謝，並將依規完成交接，持續推動數位經濟發展及打詐政策，確保施政進度不受影響。

