傳龔明鑫接經長、張惇涵接政院秘書長 李彥秀：亮點不足
傳總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫有望出任經濟部長。國民黨立委李彥秀給予八字評價，「守成有餘，亮點不足」。
李彥秀說，外傳民進黨內閣改組首波名單，國安外交與內閣人事調整，還是在既有的框架下位置「大風吹」，包括徐斯儉出任駐美代表，政院秘書長龔明鑫出任經濟部長，都是「守成有餘，亮點不足」。
李彥秀提到，包含李問出任國安會副秘書長，張惇涵則轉任行政院秘書長，都能忠誠執行賴清德總統意志，也可以讓國安會以及行政院上下溝通協調更加順暢，但也凸顯賴清德在「大罷免大失敗」後，先安內後攘外的政治步調。
李彥秀表示，對美關係深化，以及高關稅下產業轉型是台灣未來重中之重，徐斯儉與龔明鑫對業務的熟悉程度當然不是問題，但是兩人都是幕僚出身，現在轉到戰火最前線，需要的不僅是幕僚能力，可能更需要政策藍圖、領導魄力與政治敏感度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言