龔明鑫傳有望任經長 張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

賴政府將啟動內個人事改組，據財經專長的行政院秘書長龔明鑫，可望出任經濟部長。國民黨立委張嘉郡表示，盼龔明鑫能苦民所苦，站在產業端思考，協助降低關稅戰帶來的衝擊。

張嘉郡說，龔明鑫是財經學者出身，從台經院再到行政院，長年都在財經領域，曾任過政委、國發會主委、經濟部次長，財經背景與歷練充足，若能接替現任經長郭智輝掌經濟部，應該是適才適所的安排。

張嘉郡表示，期望龔明鑫能苦民所苦，在台灣各產業面臨關稅戰的挑戰時，能更站在產業端思考，如何協助台灣產業降低關稅戰帶來的衝擊，提升產業競爭性與韌性，讓國家成為台灣企業的後盾。