內閣改組！傳張惇涵轉任政院秘書長、龔明鑫接經濟部長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府副秘書長張惇涵。圖／聯合報系資料照片
內閣人事傳出變動，傳出賴政府預計823後進行人事調整，行政院祕書長將由總統府副祕書長張惇涵接任。至於具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫將轉任經濟部長一職。

先前726大罷免失敗後，不斷傳出內閣改組消息，外界也直接點名經濟部長郭智輝及衛福部長邱泰源應該要下台，根據自由時報報導，政院三長當中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任，具財經專長的龔明鑫改任經濟部長，接替郭智輝。

至於行政院秘書長一職則由總統府副秘書長張惇涵轉任。張惇涵政治幕僚訓練始於蘇系，2010年協助蘇貞昌台北市長選戰，在政治圈嶄露頭角，2014年接受當時桃園市長鄭文燦的招攬，進入小內閣擔任新聞處長，2019年在蔡英文任內進入總統府擔任發言人，2023年升任總統府副秘書長。2024年賴清德上任後，張惇涵留任原職，不僅延續過去工作，總統府新成立的三大委員會亦均由其擔任副執行祕書。

內閣 總統府 經濟部 張惇涵 龔明鑫

